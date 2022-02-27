人民网记者 车柯蒙

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议、提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

这纸感谢函既是对全国人大代表履职的认可，也是政府部门能力提升的体现。

“感谢您和其他代表对税收工作提出的宝贵建议……”2月24日，受河北省税务局委托，邯郸市税务局党委书记、局长李亚松将一份来自国家税务总局的感谢函送到了全国人大代表、晨光生物科技集团股份有限公司董事长兼总经理卢庆国的手中。

“近年来，我根据一线调研走访情况，一直在关注和呼吁鼓励科技创新，提高企业的研发费用加计扣除比例。”作为全国人大代表，卢庆国履职调研带来的建议，从“纸上”落到了“地上”，形成了“真金白银”的税收红利。

“没想到自己的议案，让自己的企业受益，也让全国这么多的高新技术企业享受政策红利，享受到了实实在在的实惠，加计扣除比例不断提高、覆盖面不断扩大，持续有效激励了企业增加研发投入的力度，促进了产品研发迭代升级和企业创新发展。”卢庆国告诉记者。

实体经济是一国经济的立身之本，制造业作为实体经济的主体，是立国之本、强国之基。多年来，我国制造业在一些重要领域已跻身世界先进水平，但基础配套能力不足、创新能力整体偏弱、部分关键核心技术缺失等问题仍然存在，制约着我国制造业高质量发展。

制造业要转型升级，需要税收红利“真金白银”的有力支持。近年来，不少人大代表、政协委员围绕“税收支持企业创新发展”提出相关建议提案。

2021年全国两会上，全国人大代表、无锡威孚高科技集团股份有限公司汽车零部件事业部工程部经理赵伟提交了“打好关键核心技术攻坚战”“完善税收政策，扶持高端装备国产化”等建议。

“核心技术是国之重器，最关键最核心的技术要立足自主创新、自立自强。”长期从事技术研发工作的赵伟表示，新冠肺炎疫情对全球的制造业造成冲击，很多企业的产业链因国外企业的断供而受到了影响，中国产业的自主可控越来越迫切。

民有所呼，政有所应。

2018年，国家税务总局会同财政部、科技部制发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，将所有企业研发费用加计扣除比例提高到75%。

2021年3月24日，国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。4月7日，财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，进一步明确企业研发费用税前加计扣除政策有关问题。这将有效降低制造业企业负担，激发企业在研发方面加大投入力度。

同年9月，国家税务总局发布《关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》（以下简称《公告》），在允许企业10月份纳税申报期享受上半年研发费用加计扣除的基础上，2021年10月份纳税申报期再增加一个季度优惠。同时优化简化研发支出辅助账样式，调整优化计算方法，促进企业提前享受研发费用加计扣除优惠，增加流动资金，缓解资金压力，减轻办税负担。

国家税务总局数据显示，2021年，企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，进一步降低了企业研发成本、增加了现金流，增强了企业创新动能。

“2021年，减税降费新政的出台，为我们制造业创新发展打了一剂‘强心剂’，也充分说明我们代表的建议和国家的政策考量高度契合，让我感到光荣和自豪的同时，又深深地体会到了作为人大代表那份沉甸甸的使命和责任。”赵伟说。

“税收红利给予企业发展的坚定动力和充足底气。”谈到企业未来的发展，卢庆国信心满满地说：“我们一定积极响应好政策，在研发上加大力度，让研发创新成为企业发展的根本，为国家科技创新事业以及经济高质量发展贡献一份力量。”

(责编：孙红丽、吕骞)