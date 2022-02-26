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国家粮食和物资储备局：全国秋粮收购超3000亿斤

2022年02月26日10:03 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，目前，全国粮食主产区累计收购秋粮3047亿斤，同比增加342亿斤，收购进度快于往年。

国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示，中晚籼稻旺季收购已于1月底结束，粳稻旺季收购将于2月底结束；大豆、玉米旺季收购将分别持续到3月底和4月底。从当前情况看，秋粮(主要包括中晚籼稻、粳稻、玉米和大豆)收购进度快于上年，市场运行总体平稳。

秦玉云指出，从2021年12月中下旬以来，农户卖粮积极，加工企业加快补库，贸易企业购销踊跃，储备企业采购轮换粮源，粮食收购进度明显加快。其中，玉米日均收购量由上市初期的10亿斤提高到20亿斤左右，为近五年同期最高水平。

“总体来看，当前国内粮食市场供应充足、运行平稳，各项政策措施有力有效，维护粮食市场平稳运行有诸多有利条件。” 秦玉云说。

近日，2022年中央一号文件发布，要求把全力抓好粮食生产和重要农产品供给摆在首要位置，强调要确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。

秦玉云表示，面对当前较为复杂的国内外粮食市场形势，将密切关注市场动态，根据行情变化和调控需要，及时采取针对性措施，全力做好粮食保供稳价工作。

(责编：初梓瑞、吕骞)

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