人民网记者 车柯蒙

两会代表委员是党和人民群众沟通的桥梁和纽带，更是感受税收政策脉搏，推动税收改革、促进经济社会发展的重要力量。2022年全国两会召开在即，“代表委员话税收”聚焦我国税收征管改革步伐，带网友感受政策红利落实成效。

在位于珠海市的格力智能装备工厂，工业机器人正代替传统人工完成各项生产程序。据全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠介绍，当前，企业更加注重自主研发掌握核心科技，在智能装备领域卡位布局，让智能装备不仅服务自身生产，同时也服务其他行业和工业企业，积极推动“中国制造”升级“中国智造”。

“税收在支持企业长远发展、产业优化升级方面发挥了积极作用，国家为企业提供好的环境就是给企业最大的支持，企业发展好了，国家才能更强大。”近日，董明珠在与前来走访的国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局的座谈中表示。

记者了解到，2021年《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布后，一批重点项目和企业相继落户横琴。横琴税务部门主动服务国家战略，不断提升精细化服务水平，给予企业发展全方位的服务保障。

据国家税务总局相关负责人介绍，近年来，税务部门始终贯彻以“减”为主基调，不折不扣落实减税降费政策，同时，减审批、减流程、减资料综合施策，助力市场主体轻装上阵；以“服”为主旋律，助力市场主体茁壮成长，开展“便民办税春风行动”，为纳税人缴费人谋便利，联合银保监会和金融机构推进“税银互动”，助力小微企业发展；以“管”为主抓手，构建“信用风险”新型动态监管机制，依托税收大数据开展分析监控预警，提高风险应对的精准性，促进纳税人依法诚信纳税，多措并举推动公平、有序的税收营商环境建设。

新年伊始，位于贵州省贵阳市息烽县小寨坝磷煤化工基地园区里一片繁忙景象。在这里，贵州磷化集团开迪公司高温石膏项目二期工程正式开工。8个月后，一条年处理磷石膏90万吨的生产线将为“绿色”磷化工产业蓝图再添新彩。

“环保是发展的前提，良好的税收营商环境是发展的助力。”面对集团成立三年来的近10亿税收优惠账单，全国人大代表、贵州磷化集团党委书记、董事长何光亮表示。

“这两年，面对突如其来的疫情和复杂的经济环境，企业经营面临前所未有的挑战，税务部门开展的‘税务护苗’行动和‘春雨润苗’行动，帮企业纾困解难，才让企业有了共克时艰、创新发展的信心和勇气。”全国人大代表、天津钢管制造有限公司主任电气师李刚说。

“良好的税收营商环境也让企业实现高质量发展更有信心。”全国人大代表、石家庄以岭药业股份有限公司总经理吴相君表示，2021年石家庄疫情期间，公司药品销售激增，急需增加增值税专用发票数量，石家庄高新区税务局接到企业申请后，第一时间为企业开通绿色通道，仅用10分钟就顺利完成了发票增量核准，为企业解了燃眉之急。

全国人大代表、中车株洲电力机车有限公司董事长周清表示，税务部门通过落实减税降费、改进税收服务、优化营商环境的方式，让企业发展更有底气和动力。

全国政协常委、全国工商联副主席、北京叶氏企业集团有限公司董事长叶青则表示，民营企业要珍惜现在越来越好的营商环境，坚定发展信心，做强做优主业，依法诚信纳税，激发就业活力，为推动实现共同富裕做出贡献。

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(责编：初梓瑞、吕骞)