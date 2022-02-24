人民网记者 车柯蒙

两会代表委员是党和人民群众沟通的桥梁和纽带，更是感受税收政策脉搏，推动税收改革、促进经济社会发展的重要力量。2022年全国两会召开在即，“代表委员话税收”聚焦我国税收征管改革步伐，带网友感受政策红利落实成效。

“企业科技创新和企业发展离不开国家政策的支持与帮助。”日前，在北京税务部门走访全国人大代表、政协委员时，全国人大代表、中国工程院院士程京表示。

据介绍，依托独立研发并投产使用的全集成芯片实验室系统检测技术，整个2022年北京冬奥会、冬残奥会期间，程京代表所在的博奥生物集团生产的全集成新冠病毒核酸检测移动实验室遍布在机场、奥运村、赛场等整个闭环内，为各国政要访华、运动员及随行人员入境备赛等提供了强有力的防疫保障。

2019至2021年，这家公司累计享受各项税收减免1248万元，其中2021年研发费加计扣除政策，直接减免所得税332万元，节省的税款迅速被用来推进各类技术研发项目中。

享受到税收“真金白银”红利的市场主体不止这一家。近年来，我国坚持把减税降费作为激发市场主体活力的重要“先手棋”，着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，通过减税降费来推动经济增长。

2021年，两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受研发费用加计扣除政策减免税额3333亿元，有力促进企业创新发展。不少全国两会代表委员表示，税收政策红利落实落细，让市场主体创新的信心更充足。

近年来，哈尔滨市松北新区发展规模不断优化升级，新兴经济产业集聚，数字经济在各领域强劲提速。成立于1995年的哈尔滨凯纳科技股份有限公司，是一家综合型、技术型的国家级高新技术企业。2021年凯纳公司营业收入约2.1亿元，享受企业所得税优惠合计数额102万元，预计享受研发费加计扣除优惠229.2万元。“公司发展壮大离不开自主技术创新，也离不开政府税收优惠政策的大力支持。特别是研发费用加计扣除比例的提高，给了我们一剂‘强心针’，为我们注入了资金‘活水’。”全国人大代表、哈尔滨凯纳科技股份有限公司董事长田立坤表示。

“作为高新技术企业，仅2021年我们就享受研发费用加计扣除1000万元，所得税减免优惠政策35万余元，延缓缴纳税款400多万元，不但有效缓解了我们企业资金压力，也让我们在产品研发创新上更有了底气。”全国人大代表、河北金后盾塑胶有限公司董事长李彦平表示。

“近两年，我们享受各类税收优惠1.2亿元。我们将继续努力，加快创新，让广大消费者喝上优质奶，为河北经济建设作出更大贡献。”全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华在与上门走访的河北省税务局党委书记、局长程俊峰座谈时表示。

“去年，总投资5亿元的君乐宝奶业创新研究院已投入使用。受益于研发费用加计扣除政策，我们享受减免税1632万元，为君乐宝的创新发展提供了重要支撑。”魏立华表示，研发费用加计扣除税收优惠政策对企业加大科研投入是一个很好的激励。

走进特变电工新疆输变电产业园特高压生产基地，企业员工忙碌有序，全力保障疆电外送重点工程配套产品生产、国家重大能源项目以及海外出口项目的稳步推进。多年来，特变电工股份有限公司积极参与“一带一路”建设，持续深入推进与塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等30余个国家的项目合作。

“2021年，特变电工累计享受近2亿元减税降费税收优惠政策红利，越来越便捷高效的税费服务体验，让企业有信心也更有底气从‘制造’向‘智造’大步迈进。”全国人大代表，特变电工股份有限公司党委书记、董事长张新表示，企业的发展离不开科技创新，一系列支持科技创新的税收优惠政策，正是催生企业加大研发投入力度，引导创新资源向企业聚集的澎湃动力。

(责编：乔业琼、吕骞)