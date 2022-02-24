商务部：多措并举帮助外贸企业适应人民币汇率波动常态
2022年02月24日16:30 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月24日电 （记者赵竹青）近日，人民币汇率表现强势。对此，商务部新闻发言人高峰24日表示，将继续同相关部门一道，进一步推动金融机构丰富完善避险业务，同时优化人民币跨境贸易结算环境，帮助企业更好适应人民币汇率双向波动常态，不断提高企业的抗风险能力。
“汇率变化对外经贸企业生产经营具有多维度影响，关系到议价能力、成本效益等多个方面。”高峰表示，近年来，人民币汇率双向波动幅度加大，商务部会同相关部门多措并举，通过加强政策宣介、编写避险手册、发布公开课程、推动金融机构优化产品服务等，帮助企业切实提高汇率避险意识和能力。
高峰提到，根据国家外汇管理局统计，2021年企业套保比率同比上升4.6个百分点，显示企业汇率避险意识正在逐步增强。
(责编：赵竹青、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：多措并举帮助外贸企业适应人民币汇率波动常态
- 人民网北京2月24日电 （记者赵竹青）近日，人民币汇率表现强势。对此，商务部新闻发言人高峰24日表示，将继续同相关部门一道，进一步推动金融机构丰富完善避险业务，同时优化人民币跨境贸易结算环境，帮助企业更好适应人民币汇率双向波动常态，不断提高企业的抗风险能力。…
相关新闻
- 评论
- 关注