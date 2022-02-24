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财政部：2021年承办的3622件建议提案全部按时办结

2022年02月24日14:29 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者王震）23日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，财政部部长助理欧文汉介绍，2021年财政部承办建议提案数量达到3622件，其中建议2501件，提案1121件，所有建议提案均按时办结。

“聚焦中心任务，突出办理重点。”欧文汉介绍，2021年，全国人大交由财政部配合办理19项重点督办建议，涉及具体建议112件；全国政协交由财政部配合办理12项重点提案，涉及具体提案19件。

“质量是建议提案办理的生命，决定着建议提案办理工作成效。”欧文汉指出，深入有效的沟通为高质量办理建议提案打下了良好的基础。2021年，财政部累计开展座谈59场，与604名代表委员进行了沟通，收集办理意见建议1037条。

过去一年，财政部承办的多项建议提案转化为具体的政策措施和贯彻落实举措。去年8月份，财政部报请国务院办公厅印发了《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，明确改革完善科研管理7个方面的25条举措，为科研人员“松绑”，为创新创造加力。在保障和改善民生方面，2021年财政部承办有关建议提案共有412件，统筹人民需要和财力可能，持续加强基础性、普惠性、兜底性的民生建设。

欧文汉表示，下一步，财政部将继续加强建议提案办理工作，以更高标准、更严要求、更实举措推动建议提案办理工作取得新成效，更好为代表委员履职服务。

(责编：王震、吕骞)

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