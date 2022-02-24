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人民银行：加快推进金融消费权益保护领域法治建设

2022年02月24日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者赵竹青）近日，人民银行召开2022年金融消费权益保护工作电视会议，总结2021年金融消费权益保护工作，分析当前形势，安排部署2022年重点工作。

会议指出，做好金融消费权益保护各项工作，要深刻分析金融消费权益保护工作面临的形势与任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好满足人民群众的新期盼，主动破解发展当中的新课题，不断提升金融为民的新境界，持续推动金融消费权益保护工作高质量发展。

会议要求，2022年人民银行金融消费权益保护系统要从维护好广大金融消费者长远和根本利益出发，把促进共同富裕作为金融消费权益保护工作的重要着力点，不断提升国民金融素养，深入研究金融健康问题，推进普惠金融高质量发展，加快推进金融消费权益保护领域法治建设，切实提升金融消费权益保护水平。

(责编：赵竹青、吕骞)

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