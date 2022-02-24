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国务院关税税则委员会：3月18日起我国与马来西亚RCEP协定税率生效

2022年02月24日10:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年3月18日起，对原产于马来西亚的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的协定税率。

近日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，马来西亚已向东盟秘书长正式交存核准书。根据协定规定，RCEP将于2022年3月18日起对马来西亚开始生效实施。为严格履行协定承诺，积极推动RCEP全面生效实施，国务院关税税则委员会发布公告，自2022年3月18日起，对原产于马来西亚的部分进口货物实施RCEP东盟成员国所适用的第一年税率。根据协定规定，后续年度税率自该年1月1日起实施。至此，RCEP的15个签署方中生效成员数量将达到12个，仅剩余印度尼西亚、缅甸、菲律宾等3个东盟成员国尚未生效。

(责编：王震、吕骞)

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