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浙江：大学生创业失败 贷款10万元以下的由政府代偿

2022年02月17日13:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （申佳平）今日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍支持浙江省高质量发展建设共同富裕示范区推进情况。浙江省人力资源和社会保障厅副厅长陈中在会上介绍，浙江大学生创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分由政府代偿80%。

“今年，全国高校毕业生超过1000万，对我们来说是一个很好的机遇，我们要抓住这个机遇，大力引进高校毕业生。”陈中指出，浙江的高校毕业生就业政策比较丰富。

他具体介绍，除了杭州市区，全面放开专科以上学历毕业生的落户限制，杭州的落户条件为本科以上学历。高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万不等的生活补贴或购房租房补贴。大学生想创业，可贷款10万到50万，如果创业失败，贷款10万以下的由政府代偿，贷款10万以上的部分，由政府代偿80%。大学生从事家政、养老和现代农业创业，政府给予10万元的创业补贴，大学生到相关领域工作，政府给予每人每年1万的就业补贴，连续补贴3年。大学生到浙江实习的，各地提供生活补贴。对家庭困难的毕业生，发放每人3000元的求职创业补贴。

陈中还指出，浙江是用工大省，省外务工人员有2300万。在浙江，省外务工人员与本地户籍的劳动者享受同等的就业创业服务和政策。另外，浙江还开发不讲技能、不讲学历、不讲年龄的爱心岗位，专门安置脱贫人口，保证月薪4500元以上。去年全省有脱贫人口225万。

去年，浙江专门出台了维护新就业形态劳动者劳动保障权益的实施办法，主要是放开灵活就业人员在就业地参加企业职工基本养老保险、基本医疗保险的户籍限制，支持新就业形态劳动者单险种参加工伤保险；要求平台企业发挥数据技术优势，合理管控在线工作时间，对连续工作超过4小时的安排工间休息。

(责编：申佳平、高雷)

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