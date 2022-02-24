人民网北京2月24日电 （王仁宏）“2021年水利部共承办建议提案517件，实现了按时办结率、与代表委员沟通率、代表委员满意率‘三个100%’。”2月23日，在国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会上，水利部副部长田学斌介绍了水利部2021年办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作有关情况。

田学斌表示，近年来，水利部建议提案承办数逐年上升，2021年达到517件，努力把每一件建议提案办好、办实、办到位。

深化组织保障。水利部党组始终把建议提案办理工作作为重大政治任务来抓，建立立项、催办、调度、督导、结项、考核的督办闭环管理机制，确保每一件建议提案办理过程可溯、办理结果可查。

深化沟通协商。在防洪减灾保安澜与建议提案办理时段高度重叠的情况下，水利部严格落实与代表委员直接沟通的硬要求。办理前期，深入分析研判，了解代表委员的初衷；办理当中，采取走访、座谈、调研等方式，积极与代表委员沟通交流，共商解决问题的对策；办理后期，认真征询代表委员对答复的意见，办理完成后持续跟踪回访。

深化办理实效。坚持将开诚布公地办理答复与实实在在地解决问题结合起来，推动完善一系列水利法规制度和政策措施，并扎实做好答复“后半篇文章”，对答复承诺事项持续跟踪、一抓到底。

田学斌说，建议提案反映了广大人民群众和社会各界对水利高质量发展的热切呼声和殷切期盼。水利部将以更高的标准、更大的力度、更实的举措，进一步提高建议提案的办理水平，着力服务群众、解决问题、推动工作，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的水利支撑和保障。

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