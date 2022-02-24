人民网北京2月24日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，商务部、中国出口信用保险公司近日发布《关于加大出口信用保险支持 做好跨周期调节进一步稳外贸的工作通知》（以下简称《通知》），将出口信用保险作为稳外贸工作有力抓手，通过做好跨周期调节，支持外贸稳定发展。同时，鼓励地方通过“再贷款+保单融资”等方式，精准滴灌中小微企业。

《通知》要求，强化中小微企业支持保障。各地商务主管部门要及时深入了解中小微外贸企业面临的突出困难和金融需求，完善地方统保平台，在保持政策连续稳定基础上，加大“一对一”服务精准直达，增强企业政策获得感。中信保公司各营业机构要切实加大出口信用保险对中小微企业的服务支持力度，扩大中小微外贸企业覆盖面和承保规模，针对性降低中小微企业投保成本，优化理赔追偿服务措施。升级资信服务产品，提高风险信息的即时查询和动态推送能力，不断提升中小微企业线上化、便利化、专业化服务水平。

《通知》提出，强化短期险保单融资支持。各地商务主管部门要发挥外经贸发展专项资金引导作用，鼓励借鉴部分省市成功经验，积极推广“政府+银行+保险”和其他融资支持模式，并进一步引导银行结合外贸企业需求和外资企业特点创新保单融资等产品。积极协调地方出台相关支持政策，通过“再贷款+保单融资”等方式，精准滴灌中小微企业。中信保公司各营业机构要强化责任意识，用足用好地方支持政策和银行保单融资产品，提升保单融资规模。主动引导银行和中小微企业通过“单一窗口”、外汇局跨境金融区块链服务平台等渠道开展线上保单融资，扩大保单融资客户覆盖面。积极推动银行和外贸企业加强信息共享，充分发挥保单融资“白名单”机制作用强化供应链金融服务，为上下游企业提供增信支持和融资便利。

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