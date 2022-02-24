人民网记者 王震

中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。近期，31省份相继召开地方两会，打出一系列政策组合拳，敲定各地经济社会发展路线图。人民网特别推出“砥砺奋进正当时”系列报道，记录中国经济行稳致远新篇章、新步伐。

中央经济工作会议在部署2022年经济工作中提出，适度超前开展基础设施投资。地方政府如何超前布局？着力扩大有效投资？随着31个省区市地方两会召开完毕，各地纷纷为今年基础设施投资“划重点”。

记者发现，今年有21个省区市明确了固定资产投资增速目标，其中，13个省区市增速目标在8%至10%区间。多地将“着力扩大有效投资”作为今年工作重点，包括河南、四川、安徽、甘肃、黑龙江等地上调了年度投资增速目标。同时，在“适度超前建设基础设施”的背景下，推进交通、水利、新基建等重大基建项目，纷纷写进各地政府工作报告。

着力扩大有效投资，各地着墨交通强国

2月16日，济南集中开工了11个交通项目，开工活动在G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程现场举行。这是一季度开工项目中的第一批，今年济南市计划实施交通重点项目161个，总投资4654亿元，预计全年完成投资660亿元。

这是国内加快建设交通强国的一个缩影。交通设施建设正成为今年各地“着力扩大有效投资”“适度超前建设基础设施”的着力点。

上海在政府工作报告中提出，积极扩大有效投资，启动建设上海示范区线、20号线一期等轨道交通线，加快建设崇明线、机场联络线等轨道交通线，开工建设沪渝蓉沿江铁路上海段等工程；推进浦东综合交通枢纽、浦东国际机场四期、沪通铁路二期上海段、大芦线内河航道等重要基础设施建设；强化新城与长三角城市、近沪枢纽和相邻新城的便捷连接。

广东提出适度超前开展基础设施投资，加快交通强省建设，推进广湛、广汕汕、深江、深汕、珠肇、梅龙等高铁建设；推进普通国省道和普通公路危旧桥、渡改桥升级改造；加快世界级机场群港口群建设；加快建设“轨道上的大湾区”；推动高铁、城际等轨道交通项目与澳门轻轨衔接。

记者发现，在31个省区市政府工作报告中，大部分地区对推动交通基础设施投资，构建现代综合交通运输体系着墨颇多。如四川提出全面提速成渝地区双城经济圈建设；山东省全面展开基础设施“七网”行动；重庆建设“轨道上的都市区”；新疆加快推进综合立体交通建设，围绕“疆内环起来、进出疆快起来”，扎实开展国家首批交通强国建设试点等等。

集中发力水利建设，提升防灾能力受关注

去年，国内多地接连遭遇极端强降雨引发洪涝灾害。今年，布局完善水利设施建设、修复提升防洪抗灾工程成被写入多地政府工作报告。

其中，受灾严重的河南将加快灾后恢复重建列入今年的十项重点工作之一。该省政府工作报告提出，全面完成农村倒房重建，加快集中安置区住房建设，同步配套建设基础设施和公共服务设施，确保年底前全部搬迁入住；在修复提升防洪抗灾工程方面，实施359个总投资2471亿元的重大水利项目。

山西提出实施汾河流域防洪能力提升工程，开工一批干支流综合治理项目，汛期前完成245座水毁水库工程设施以及河道堤防水毁修复，完成6座病险水库、34座病险淤地坝除险加固工程，新启动50座淤地坝除险加固工程；中部引黄工程总干线实现试通水，推进沿线市县配套工程建设，完成小浪底引黄一期工程，进一步加大黄河水利用；加快推进龙华口调水工程建设。

作为沿海省份，浙江提出将实施一批重大基础设施项目，其中水利、防灾减灾也被列入重点聚焦领域。此外，湖北提出推进碾盘山、杜家台、华阳河等重大工程建设，开工引江补汉、鄂北二期、姚家平水利枢纽等项目；贵州提出深入推进水利“百库大会战”，加快凤山、观音等大型水库建设，开工建设花滩子等一批骨干水源工程；广西提出加快大藤峡水利枢纽灌区、驮英水库及灌区、龙云灌区、百色水库灌区、西江干流治理等水利项目建设。

积极布局“新基建”，“东数西算”成西部热点

在2022年地方政府工作报告中，各地明确了今年“新基建”发力重点和方向。

如北京在今年政府报告中提出加强算力算法平台等新型基础设施建设，着力推出20个重大应用场景；安徽明确了适度超前开展基础设施投资、实施“新基建+”行动的发展目标；浙江则提出深化数字经济“一号工程”，做大做强数字安防、集成电路、智能计算和智能光伏等产业。

值得注意的是，近日，国家发改委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，“东数西算”工程正式全面启动。推进实施“东数西算”项目，也写进了甘肃、宁夏、贵州、四川等地的政府工作报告中。

如四川提出实施国家“东数西算”工程，启动建设省大数据资源中心，打造国家级天府数据中心集群；宁夏提出高水平建设全国一体化算力网络宁夏枢纽，拓展5G、大数据、人工智能等应用场景，培育上云企业1000家、服务业集聚区13个。

中国工程院院士郑纬民表示，西部有着丰富的土地和电力资源，建设数据中心计算、存储数据将更具优势，同时也有助于实现“双碳”目标。

(责编：王震、吕骞)