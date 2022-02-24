人民网记者 王仁宏

2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前后，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

国新办举行推动住房和城乡建设高质量发展发布会。来源：国新网

全国40个城市新筹集保障性租赁住房94.2万套；各类棚户区改造开工165万套；新开工改造城镇老旧小区5.56万个，惠及居民965万户；地级及以上城市开展垃圾分类的小区覆盖率达到74%；全年开工农村低收入群体危房改造和抗震改造49.2万户……2021年，我国住房和城乡事业建设成果丰硕。

今日，住房和城乡建设部部长王蒙徽在国新办举行的新闻发布会上表示，2021年，紧扣进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，充分发挥住房和城乡建设在扩内需、转方式、调结构中的重要支点作用，努力推动住房和城乡建设事业高质量发展，实现“十四五”良好开局。

如何推动住房和城乡建设事业高质量发展？今年将有哪些重点部署？住建部有关负责人围绕住房和城乡建设的相关话题进行介绍。

扩内需：为稳定宏观经济大盘发挥积极作用

中央经济工作会议提出，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

住房和城乡建设事业和人民群众的日常生活密切相关，同时也是补短板、扩内需、增投资、促消费，建设强大国内市场的重要领域。王蒙徽表示，在城市更新、新型基础设施建设、农房和乡村现代化建设等方面，住房和城乡建设有着巨大内需潜力。

“比如，我国现在仍然处于城市快速发展的阶段，城镇的人口规模、家庭数量仍在持续增加。目前，我们每年城镇新增就业人口超过1100万，住房的刚性需求比较旺盛。2000年以前建成的大量老旧小区，这些住房面积小、配套差，质量也不高，群众改善居住环境和居住条件的要求都比较迫切。同时我们也看到，新冠肺炎疫情也对居民改善居住条件和居住环境方面提出了更加迫切的要求。” 王蒙徽说。

据悉，今年住建部将从以下几方面入手，推动扩内需、稳增长，为促进经济实现质的稳步提升和量的合理增长作出贡献。

一是保持房地产市场平稳运行。继续稳妥实施房地产长效机制，保障住房的刚需，同时满足合理的改善性需求，促进房地产业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期。

二是推进住房供给侧结构性改革。大力增加保障性租赁住房供给，2022年将建设筹集保障性租赁住房240万套（间）。新筹集公租房10万套，棚户区改造120万套。加快推进长租房市场建设。

三是推进城镇老旧小区改造。在前几年改造的基础上，进一步通过吸引社会力量参与、创新金融支持方式、促进存量住房用途的调整等措施，推动做好城镇老旧小区这项重大民生工程。

四是推进燃气等城市管道老化更新改造重大工程。力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里。同时，将有序推进城市供水、排水、供暖管网改造、防涝设施建设、生活垃圾处理设施建设。

五是大力推进“新城建”（基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设）。加快构建国家、省、市三级城市信息模型基础平台体系，全面推进智能市政、智慧社区、智能建造，协同发展智慧城市和智能网联汽车，通过打造示范基地，加快“新城建”项目落地。

此外，住建部还将推进适老化城市、社区、住房的建设和改造，实施农房质量安全提升工程，大力发展装配式建筑等工作，努力为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。

转方式：推动城乡建设绿色发展

实现碳达峰碳中和是党中央作出的重大战略决策。2021年，为实现“双碳”目标，一系列政策举措相继出台，对推动城乡建设绿色转型提出明确要求。

2021年9月，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确提出要“提升城乡建设绿色低碳发展质量”。2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，进一步要求转变“大量建设、大量消耗、大量排放”的建设方式，推动城乡建设绿色转型。

据住房和城乡建设部副部长张小宏介绍， 近年来，住建部围绕绿色低碳发展，大力推进生活垃圾分类，开展绿色建筑创建行动，提高建筑节能强制性标准，推进绿色建造、政府采购绿色建材、北方地区清洁取暖等试点工作，形成了一批可复制可推广的经验做法，为落实碳达峰碳中和目标任务奠定了良好的基础。

与此同时，作为国民经济的支柱产业，建造业不仅在减排降碳中发挥着重要作用，同样也是吸纳就业、保障民生的重要领域。

张小宏表示，2021年，建筑业总产值29.3万亿元，同比增长11%，增加值占国内生产总值的比重达到7%，为社会提供了超过5000万个就业岗位。

“北京冬奥会刚刚结束，大家也都注意到了，极具科技感和中国风的冬奥场馆已成为本届冬奥会的一大亮点。可以说既集中体现了我国工程建设水平，也有力展示了智能建造和装配式建筑广阔的发展前景。” 张小宏说。

据悉，下一步，住建部将抓紧推动出台城乡建设领域碳达峰实施方案，重点从推动城市绿色低碳建设、打造绿色低碳乡村、强化保障措施三方面推动实现城乡建设领域碳达峰碳中和目标。

此外，在促进建筑业转型升级方面，住建部还将实施智能建造试点示范创建行动，在一些城市开展试点，建设一批示范项目，培育一批产业基地。同时，还将通过加快推广建筑信息模型技术、大力发展装配式建筑、打造建筑产业互联网平台、推进建筑机器人典型应用，提升建筑业专业化、数字化、智能化建设水平。

调结构：存量提质改造、增量结构调整并重转变

住房和城乡建设事业和人民群众的日常生活密切相关，直接关系到群众的生活质量和切身体会。

当前，我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期，由过去大规模的增量建设，向存量的提质改造和增量的结构调整并重转变。

如何从“有没有”转向“好不好”，进一步提升城乡居民居住质量？在发布会上，住建部相关负责人围绕老旧小区改造、农村危房改造、保障性租赁住房建设等进行了解答。

——稳妥有序推进城市更新行动

据不完全统计，截至2021年底，全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目，总投资达5.3万亿元。城市更新不仅解决了城市发展中的突出问题和短板，提升了群众获得感幸福感安全感，也成为了新的经济增长点。

其中，各地老旧小区改造工作取得明显成效，对满足人民群众美好生活的需要，惠民生扩内需、推动城市品质提升等都具有十分积极的作用。数据显示，2021年，全国开工改造城镇老旧小区5.56万个，惠及居民965万户，超额完成了《政府工作报告》确定的目标任务。2019年—2021年，全国累计开工改造了城镇老旧小区11.5万个，惠及居民超过2000万户。

李晓龙说，城市是一个有机体，城市更新行动是个系统工程，就是以城市整体为对象，以新发展理念为引领，以城市体检评估为基础，以统筹城市规划建设管理为路径，顺应城市发展规律，推动城市高质量发展的综合性、系统性战略行动。下一个阶段，住建部将从健全体系、优化布局、完善功能、管控底线、提升品质、转变方式等7个方面，指导各地稳妥有序推进城市更新行动。

——大力实施农村危房改造

据住房和城乡建设部副部长张小宏介绍，在各方面的共同努力下，全国2341.6万建档立卡贫困户全部实现了住房安全保障，历史性解决了农村贫困人口住房安全问题。“2021年云南、青海等地连续发生了6级以上的地震，经过改造的农房经受住了地震的考验，没有发生整体性倒塌，也没有发生一起因房屋倒塌致人伤亡的事件。我在调研当中，当地群众由衷地称改造加固后的农房是‘保命房’。”

2021年，住建部会同有关部门印发了《关于加强农房和村庄建设现代化的指导意见》，在选址布局、农房建设、村庄环境建设、基础设施和公共服务设施建设等方面提出了12条基本要求，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

下一步，住建部将指导各地尽快制定当地具体的实施方案，结合当地实际，细化农房和村庄建设现代化的相关要求；根据地理位置、地形地貌、经济条件、文化传承、村庄类型等要素，选择有代表性的村庄组织开展试点，探索并推广可复制的经验做法。

——切实解决新市民和青年人的住房问题

倪虹表示，在人口流入较多的40个重点城市，2021年已经筹集了保障性租赁住房94.2万套，预计可以解决近300万新市民、青年人的住房困难。同时，利用存量土地和房屋建设的保障性租赁住房达到了70%，初步形成了多主体发展保障性租赁住房的良好态势。

2022年，住建部将继续大力增加保障性租赁住房的供给。“从目前的统计看，全国将新筹集240万套，比2021年有大幅度增长。”

“十四五”期间，住建部将以人口净流入的大城市为重点，加快发展保障性租赁住房。“据了解，北京、上海、广州、深圳等这些重点城市，都提高了新增保障性租赁住房的占比，普遍占新增住房供应量的40%-45%以上。”

“今年，住建部将重点抓好加强房地产市场调控、推进住房供给侧结构性改革、实施城市更新行动、实施乡村建设行动、落实碳达峰碳中和目标任务、推动建筑业转型升级、推动改革创新和法治建设、加强党的建设等工作，推动住房和城乡建设事业高质量发展。”王蒙徽说。

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(责编：王仁宏、吕骞)