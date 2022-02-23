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“稳中求进谱新篇”系列报道二

铆“干劲”蓄“后劲” 2022年中央一号文件续写乡村振兴画卷

人民网记者 李栋
2022年02月23日13:57 | 来源：人民网
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2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前后，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

国新办举行2022年全面推进乡村振兴重点工作发布会。（图片来源：国新网）

虎年伊始，中共中央、国务院发布了《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。这是进入新世纪以来，党中央连续发出的第十九个“一号文件”。今年的中央一号文件，聚焦牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，对2022年全面推进乡村振兴作出重大部署。

一号文件如何定调今年的“三农”工作方向？如何保证粮食安全？如何持续推进乡村振兴战略？2月23日，国新办举行了2022年全面推进乡村振兴重点工作发布会，农业农村部、国家乡村振兴局有关负责人给出答案。

铆“干劲” 牢牢把住粮食安全主动权

民为国基，谷为民命。数据显示，2021年全国粮食总产量13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，全年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上。

中央农村工作领导小组办公室主任、农业农村部部长唐仁健表示，今年中央一号文件不提新主题、不讲新提法，锚定乡村振兴的总体目标，坚持稳字当头、稳中求进，对2022年乡村振兴重点工作作出全面部署。

“在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情叠加影响的背景下，我国粮食价格保持基本稳定，市场运行平稳。”唐仁健表示，这并不意味我们在粮食问题上就可以高枕无忧。消费结构不断地升级，粮食需求仍呈刚性增长的态势，结构性矛盾不断地突显，紧平衡的格局短期内难以改变，同时资源环境的约束也在加剧。

唐仁健指出，保障粮食安全工作重点是“三靠”，既靠责任落实、靠收益保障、靠基础支撑，要让种粮农民不吃亏、有钱挣，而且还尽可能多得利。“落实好藏粮于地、藏粮于技战略，坚决抓住种子和耕地两个要害，夯实粮食生产物质基础。”唐仁健说。“下一步，将全面落实粮食安全党政同责，会同有关部门，尽快制定出台省级党委政府粮食安全责任制考核办法，压实党委政府粮食安全责任。”

显“韧劲” 借鉴好经验好做法全面推进乡村振兴

民族要复兴，乡村必振兴。“在新时代，抓‘三农’工作其实就是抓全面推进乡村振兴，今年的中央一号文件就是聚焦全面推进乡村振兴重点工作。”唐仁健表示。

数据显示，截至2021年12月底，全国脱贫人口务工规模达到3145万人，超年度目标任务近126万人，脱贫人口人均纯收入达到12550元，比上年增加1810元、增长16.9%。

拓展脱贫攻坚成果取得了怎样的成效？接下来将采取什么措施守住不发生规模性返贫的底线？中央农村工作领导小组办公室副主任、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，实施乡村建设行动是全面推进乡村振兴的重要载体和抓手。今年中央一号文件在总结各地做法的基础上，对乡村建设的实施机制提出了更加明确的要求，重点要做到“三个坚持”。既坚持以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点、坚持乡村建设为农民而建、坚持自下而上、村民自治、农民参与。

“总的看，2021年脱贫攻坚成果得到巩固和拓展，守住了不发生规模性返贫的底线。”刘焕鑫说。

在如何持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫的问题上，刘焕鑫表示，重点在四个方面完善监测帮扶机制、促进脱贫人口持续增收、强化重点区域帮扶、推动脱贫地区帮扶政策落实上下功夫。“保持主要帮扶政策总体稳定，政策力度不减，继续扶上马送一程。今年将组织开展政策效果评估，推动脱贫地区帮扶政策落地见效，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力支撑保障。”刘焕鑫说。

蓄“后劲” 用“长牙齿”的硬举措保证耕地成为丰收沃土

耕地是保障国家粮食安全的基石，是我国最为宝贵的资源。刚刚发布的中央一号文件明确，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。实行耕地保护党政同责，严守18亿亩耕地红线。

中央农村工作领导小组办公室专职副主任、农业农村部党组成员吴宏耀表示，中央一号文件出台的一系列“长牙齿”的硬举措，归纳起来就是“保数量、提质量、管用途、挖潜力”。

保数量是严守18亿亩耕地红线，重点就是“三个定”，吴宏耀介绍说，一是定线，按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线。二是定位，足额带位置逐级分解下达耕地保有量和永久基本农田保护目标任务。三是定责，由中央和地方签订耕地保护目标责任书，并作为刚性指标，实行严格考核、一票否决、终身追责。

“提质量就是提高耕地质量。”吴宏耀表示，通过抓高标准农田建设、抓黑土地保护、加强耕地占补平衡的全程监管等措施，确保耕地为全年粮食生产提供硬性支撑。

管用途是强化耕地的用途管制。确保耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品以及饲草饲料的生产，吴宏耀表示，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则全部用于粮食生产。

在挖掘潜力增加耕地方面，“要支持将符合条件的盐碱地等后备资源适度有序地开发为耕地，对于具备开发条件的空闲地、废弃地，可以在保护生态环境的基础上，探索发展设施农业、破解耕地、光热等资源的约束。”吴宏耀说。

舵稳当奋楫，风劲好扬帆。2022年中央一号文件为续写乡村振兴画卷注入强大动力。农业正成为有奔头的产业、农民正成为有吸引力的职业、农村正成为安居乐业的家园，“三农”发展的华彩乐章正在奏响。

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(责编：乔业琼、吕骞)

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