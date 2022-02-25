人民网记者 车柯蒙

两会代表委员是党和人民群众沟通的桥梁和纽带，更是感受税收政策脉搏，推动税收改革、促进经济社会发展的重要力量。2022年全国两会召开在即，“代表委员话税收”聚焦我国税收征管改革步伐，带网友感受政策红利落实成效。

中小微企业与民营经济高度重叠，是保市场主体的重要对象，是保就业的重要力量，也是构建新发展格局的有力支撑。

近年来，一系列力度空前的惠企政策落实落细，把“真金白银”送到市场主体手中。记者从国家税务总局了解到，2021年，税务部门加大小微企业税费优惠力度，促进了市场主体活力提升。

数据显示，支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元，其中实施小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元政策，新增减税667亿元，惠及405万户纳税人；实施小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%政策，新增减税1853亿元，惠及895万户纳税人。

系列减税降费优惠政策也成为各级人大代表、政协委员关注的热点。

“我们算了一下，2021年公司收入有2724万元，两年多翻了30倍。”全国人大代表、上饶市城投远盛建筑工业有限公司钢筋线工位长兼工会主席许小英说。

许小英就职的这家公司是一家2019年成立的小微企业。“前段时间公司采购了1.09亿元的生产设备，税收管理员就主动联系财务人员，宣传增值税增量留抵退税政策，辅导公司留抵退税1550万。这笔钱公司用来购进大量原材料，新设备有了，原材料足了，2021年产能提高了23.8%。”许小英介绍说。

全国人大代表、湖南省益阳橡胶塑料机械集团有限公司总工程师、工会主席金进尧表示，税务部门为纳税人打造了个性化税收宣传辅导服务，精准把脉，积极落实中小微企业缓缴税款等优惠政策，真正帮助市场主体解决了燃眉之急，让纳税人感受到了税务部门的温暖。

定瓷是宋代五大名窑之一，2008年其烧制技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。而今，一批中小瓷窑企业在税收等国家政策的支持下蓬勃发展。数据显示，截至2021年底，曲阳县定瓷企业已发展到200多家，从业人员5000多人，初步形成了传统瓷、日用瓷、艺术瓷3大系列400多个品种，年产值近2亿元。

“定瓷的发展与税收政策支持密不可分。”全国人大代表、定瓷非遗技艺传承人、河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司董事长庞永辉介绍，为了让定瓷生产能更好满足当代大众需求，企业斥资引进了电磁铁、3D雕刻机、激光雕刻机等现代化先进设备。“这些资金中有很大一部分是通过减税降费‘省’下来的。”庞永辉说。数据显示，近5年企业累计享受减税降费政策优惠30多万元。不仅如此，在2021年四季度，制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策出台后，河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司还享受缓缴税款30多万元政策红利。

近日，阳江市海陵岛经济开发试验区税务局党委副书记、副局长卢湘伟带领税务干部走访了全国人大代表、新城渔村总经理梁桃，现场开展税收政策宣传辅导。

“疫情影响下的餐饮行业，尤其是和旅游密切关联的海岛餐饮企业这两年并不容易。国家接续出台的税费优惠政策，算是为餐饮‘寒冬’注入了一股暖流。”梁桃表示，餐饮业的回暖复苏离不开国家及时出台、快速落地的各项税费政策。数据显示，新城渔村享受疫情期间生活服务业免征增值税政策和个体工商户减半征收经营所得个人所得税政策减免税费超45万元。

得知中央经济工作会议提出要继续面向市场主体实施新的减税降费政策，帮助中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展，梁桃说，“我对未来信心满满。”

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(责编：乔业琼、吕骞)