人民网北京2月25日电 （记者王连香）记者从国家铁路集团获悉，随着气温回暖，全国春耕备耕由南向北陆续展开，铁路部门加强种子、化肥、农药等春耕物资运输组织，开辟绿色通道，为春耕生产送去“及时雨”。截至2月22日，国家铁路今年已发送化肥、农药801.6万吨，日均装运2412车。

针对近期各地春耕物资运输需求不断增加的实际，铁路部门加强与农资部门和地方企业联系，及时掌握产运销情况。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司密切对接辖区内企业，了解春耕物资生产能力、装车能力和供应状态。中国铁路成都局各货运站组织营销团队上门走访，“一企一策”量身制订运输方案。中国铁路南宁局在广西沿海地区建立路港企三方联动机制，开行“农资对开对流”列车。

铁路部门统筹运力安排，实施运力倾斜，精细调度指挥，为春耕备耕提供坚实的运力保障。中国铁路呼和浩特局对春耕物资实行优先安排计划、优先配送空车、优先取出重车、优先完成装车、优先挂运发车，保障京津冀、东北等地区的春耕物资快装快运。中国铁路哈尔滨局及时准确掌握到达车、收货人、卸车点等信息，提前做好卸车准备，对到达重车合理编制调车计划，加速车辆周转。

在强化运输组织的同时，铁路部门优化货运办理手续，从受理、承运到装车、运送，积极开辟绿色通道，畅通“最后一公里”，确保春耕物资及时运抵田间地头。针对近期雨雪天气给春耕物资运输造成一定影响的情况，相关单位积极应对，对集中到达的春耕物资加盖篷布，做好防潮防湿工作。

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