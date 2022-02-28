新华社北京2月27日电(记者张辛欣、徐海波、叶昊鸣、周圆)这是一个不同寻常的开局——世纪疫情与百年变局交织，困难和挑战明显增多。2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标新征程进军的重要一年，在新的历史起点上，中国经济实现平稳开局，意义极为重大。

是挑战，更是机遇；有压力，更有信心和干劲。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国经济坚持稳字当头，保持战略定力，不断孕育出新气象，高质量发展步伐更加坚定。

稳字当头，新实践呈现新气象

在江苏连云港，晶海洋半导体材料公司不停工，日产260多万张单晶硅片；在湖北黄冈，晨鸣浆纸公司满负荷生产，每天生产浆板1500多吨……刚过去的春节，不少重点企业不停工不停产。马达转动、机器轰鸣，制造业“热度”不减。

作为中国经济“压舱石”，工业经济传递出平稳开局的积极信号，着力巩固了宏观经济向好的基础。

稳中求进工作总基调是以习近平同志为核心的党中央治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。越是在变局之下，越要认识到“稳”具有的特别重要的意义。

去年中央经济工作会议部署2022年经济工作，强调“稳字当头、稳中求进”，明确提出各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

把大局，稳字当头；谋大势，以稳应变。各地区各部门抓住一个“稳”字，相继出台一系列举措，夯实经济稳定恢复发展的基础。

随着政策效应逐步释放，市场预期逐步向好——

南方八省电厂日均耗煤仍处于较高水平；生产经营活动预期指数为57.5%，高于上月3.2个百分点，制造业企业信心有所回升；中国中小企业发展指数为89.4，连续3个月上升……

“调查的21个行业中，19个行业生产经营活动预期指数位于景气区间。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说，一系列数据传递出中国经济稳健开局的势头。

稳是基本盘，进是关键词。

新形势下发展不能穿新鞋走老路，不能再走大呼隆、粗放型发展的路子，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。

用创新引领动力之变，协调激发结构之变，绿色撬动效能之变，开放助推格局之变，共享加速福祉之变……以新发展理念为指挥棒，新作为正孕育新气象。

1月，比亚迪新能源汽车销量同比上涨367.6%；广汽集团新能源汽车销售同比增长115.21％；小鹏、理想等车企，销量持续在高位——2022年开年，新能源汽车走势强劲。

“预计今年我国新能源汽车市场销量将大幅增长。”中国汽车工业协会常务副会长付炳锋说，供给和需求有效结合推动了产销高速增长，新能源汽车进入快速发展新阶段。

甘肃玉门，戈壁滩上，光热电站可实现年发电超过2亿千瓦时，减排二氧化碳21万吨。节能降耗扎实推进，绿色发展新图景徐徐铺就。

“进”增添了“稳”的成色，拓展了“稳”的空间。创新、协调、绿色、开放、共享，为2022年中国经济开局带来新气象，为高质量发展积蓄势能。

保持定力，新理念应对新挑战

初春江南，江西湖口的方大九钢深度水处理站，污水经数道工序处理后，变成符合标准的清水，进行养鱼、洒扫等循环利用。

方大九钢动力厂供水车间副主任谢海洪给记者算了一笔账，如果从长江取水，每吨成本不到0.75元，而废水循环利用的成本则是2.89元/吨。尽管如此，企业依然坚定走绿色发展的道路。“生态优先，短期或许会带来约束，但长远看更是机遇。”

短期与长远，约束与机遇，既有辩证法，也体现了发展观。

当前，外部环境更趋复杂严峻，需要解决的问题越来越多样。越是在承压的时候，越需要定力和决心。要实现怎样的发展，着力点在哪里？答案，从坚守的底线与做出的选择中更能感知。

尽管挑战前所未有，仍然保持战略定力，坚持问题导向，抓住主要矛盾，把解决实际问题作为打开新局面的突破口——

不为追求短期经济效益牺牲资源环境，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行钢铁、水泥等行业产能置换政策；

聚焦关键领域加大创新中心建设力度，瞄准薄弱环节推进强链补链，2022年新培育3000家左右“小巨人”企业；

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，积极稳妥推进房地产税立法和改革……

围绕制约经济发展的深层次矛盾，供给侧结构性改革持续深化。

“中国经济增长放缓不足以阻止其出台一系列政策，这些政策优先考虑的是长期的结构性改革，而非短期增长。”英国《金融时报》网站分析称，这为中国摆脱传统增长模式提供了“机会之窗”。

虎年新春，冰雪经济走俏，以发展特色旅游为抓手，东北三省加快冰雪装备等相关产业和基础设施升级，“冷”资源逐渐做成“热”产业；比亚迪动力电池新产线正在安装调试设备，新型刀片电池即将成批出厂；依托清洁能源发电突出优势，西宁加快发展光伏制造、锂电储能、新型材料……

用新发展理念把握大逻辑、大方向，锚定更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，中国经济稳步向前。

砥砺前行，高质量发展步伐更加坚定

时间的书页不断掀开，发展的命题日新月异。

面对一系列新形势新任务新要求，夯实基础、砥砺前行，中国经济在壮阔的海域中开拓高质量发展新航程。

“少谈不行的千般理由，多想能行的万般办法”“对制约贯彻新发展理念、引领高质量发展的一切障碍，就要大胆地改、大胆地破”……虎年开工首日，佛山市委全会上提出的一句句“大白话”，直击区域经济发展薄弱环节和地方治理短板。

人勤春来早，经冬物候新。

迈入新年，一场场会议召开，一项项改革措施和发展规划落地。以新发展理念为引领，各地推进高质量发展，步履更坚实、信心更坚定。

改革，激活发展动力——

今年1月，深圳发布《深圳市境外职业资格便利执业认可清单》，允许持有清单内境外职业资格的专业人员按照相关实施办法，提供专业服务。

“打破两地执业资格认定壁垒，我们在深圳执业更加便利。”香港大学深圳医院助理院长樊敬文说，大湾区“一盘棋”的举措将吸引更多港澳专业人士到内地城市发展。

浙江将研究谋划共富型大社保体系、进城农民工共同富裕等一批重大改革方案；

青海推动建立流域横向生态补偿机制，不断丰富拓展生态产品价值实现路径；

福建今年将深化要素市场化配置改革，加快建设城乡统一的土地市场等，持续向改革要动力……

创新，孕育前行动能——

经济总量突破4万亿元后，上海正通过进一步布局集成电路、生物医药、人工智能等产业为未来发展积蓄力量。浦东新区区长杭迎伟说，2022年，浦东新区将加快打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群。

海南今年要在南繁、深海和航天领域下好科技创新“先手棋”；江苏支持骨干企业牵头组建创新联合体；重庆启动制造业“一链一网一平台”试点示范……布局“新赛道”，高质量发展不断积聚新势能。

开放，拓宽发展空间——

从《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》发布，到有序扩大服务业对外开放，进一步缩减外资准入负面清单，深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，以高质量开放促进高质量发展，加快构建新发展格局。

发展不止步，奋斗无穷期。锚定目标，化压力为动力、积优势为胜势，中国经济将不断激荡新气象，书写高质量发展新篇章。

(责编：王震、陈键)