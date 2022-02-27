人民网北京2月27日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，随着气温回升，我国大部分地区南方冬菜开始退市，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量增大，蔬菜价格将呈现季节性回落，全国蔬菜市场供应总量充足。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2月18日—2月24日“农产品批发价格200指数”为129.81，比上周下降2.89点，比去年同期下降12.24个点。监测的19种蔬菜价格中，黄瓜、白萝卜、胡萝卜、大葱和洋白菜的价格环比降幅较大，幅度分别为7.4%、6.1%、5.7%、5.6%和4.7%。

在生产方面，目前，“南菜北运”基地和北方设施蔬菜已经进入蔬菜采收旺季。“南菜北运”生产基地和北方设施蔬菜省是保障冬春蔬菜供应的主力军。近期随着南方持续低温阴雨雪天气将趋于结束，多晴好天气利于蔬菜生产。

在天气方面，受近期冷空气影响，春季蔬菜生长滞缓，一定程度影响到阶段性采收和运输。因此，今年春节蔬菜消费旺季过后，菜价回落较往年偏缓。随着天气回暖，蔬菜采收量增加，预计后期蔬菜价格将高位波动缓慢下行。

业内人士表示，近期菜价是一个恢复性下行和季节性下行叠加的时期，由于汽柴油价格上涨以及近期的不利天气，预计后期蔬菜价格保持高位波动、缓慢下行的趋势。

农业农村部最新监测显示，目前春节蔬菜消费旺季已过，蔬菜供给量仍在增加。蔬菜价格开始逐渐回落，预计3月将全面回落。

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