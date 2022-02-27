人民网记者 罗知之

中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。近期，31省份相继召开地方两会，打出一系列政策组合拳，敲定各地经济社会发展路线图。人民网特别推出“砥砺奋进正当时”系列报道，记录中国经济行稳致远新篇章、新步伐。

碳排放趋近于零的“冰丝带”速滑馆、穿梭于场馆间的千余辆氢能大巴、3大赛区26场馆实现100%绿电供应……北京冬奥会实现碳中和的承诺，成为中国决心走绿色低碳之路的重要例证。

赛场外，“低碳”之风正吹向全国，多地在地方两会中公布了绿色低碳发展的“规划图”“施工图”，在转型大路上迈出坚定步伐。

生态优先，各地发力绿色低碳发展

2021年10月中下旬以来，一批大型风电光伏基地项目在内蒙古、甘肃、青海、宁夏等地集中开工。

这些项目重点利用沙漠、戈壁、荒漠地区土地资源，通过板上发电、板下种植、治沙改土、资源综合利用等发展模式，在促进能源绿色低碳转型发展的同时，有效带动了产业发展和地方经济发展。

立足新发展、贯彻新理念，地方经济闯出新路子的故事不胜枚举。

统计数据显示，2021年中国经济社会发展全面绿色转型取得了显著成效：单位GDP能耗同比下降2.7%；可再生能源发电量占全社会用电量的29.8%；新能源汽车、太阳能电池产量同比增长42.1%……

进入2022年，生态优先、绿色转型、产业结构调整再次成为地方两会政府工作报告中的关键词。

天津市提出，牢固树立生态优先、绿色发展、集约发展的鲜明导向，着力优化绿色空间和生态产品供给，注重城市精明增长，以更大力度推进生态宜居城市建设，让天津的天更蓝、水更清、地更绿、城更美。

海南省提出，将坚持节约优先，实施全面节约战略，倡导绿色低碳的生产生活方式，开展低碳城市、低碳园区、低碳社区、低碳校区、低碳景区、低碳建筑试点。

福建省政府工作报告指出，要突出绿色转型，加快产业结构调整，优化能源结构，完善碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，深化低碳城市、低碳园区、低碳社区试点示范，发展抽水蓄能，推动电化学、氢能等新型储能设施建设。

绿色低碳，已经真正成为中国经济发展的全新底色。

创新驱动，加大关键技术的充分应用与发展

在浙江温州乐清正泰物联网传感器产业园中工作的小刘，每天上班的第一件事，就是将电动车骑入园区东侧的车棚。

“这个车棚跟外面的可不一样，上面是光伏面板在发电，充的是太阳能。”小刘指着车棚旁写的“光储充车棚解决方案”的标识说，在这个方案里，车棚能实现棚顶发电，棚下充电，满足绿色充电需求。

在浙江，日照时数等能源资源并没有太大优势，部分企业率先探索创新农光互补、渔光互补、多能互补以及工商业屋顶、户用光伏、综合能源服务等模式。

在科技创新的持续驱动下，新能源带来了各种意想不到的变化。正泰物联网传感器产业园在乐清海涂上建起的光伏发电项目，不仅每年能发电1.8亿千瓦时、减少二氧化碳排放13.4万吨，还在光伏板下、盐碱地里成功引种“海水稻”，试种茭白、莲藕等农产品。

浙江省政府工作报告提出，2022年要着力推动绿色低碳发展，让绿色成为浙江发展最动人的色彩。狠抓百个千亿清洁能源项目建设，启动700万千瓦清洁火电、100万千瓦新型储能项目开工建设，新增风光电装机400万千瓦以上，积极推进抽水蓄能电站建设。

打好实现碳达峰、碳中和的“硬仗”，科技创新是重要支撑。

内蒙古自治区政府工作报告指出，要紧扣产业链部署创新链，聚焦新能源、新材料、乳业、煤炭清洁高效利用等重点领域实施一批关键技术攻关项目，启动种业、“双碳”科技创新重大示范工程，建设科技成果转移转化示范区。

内蒙古社科院副研究员王薇表示，只有坚持创新引领，提升创新能力，内蒙古自治区才能走好以生态优先绿色发展为导向的高质量发展新路子。“紧扣产业链、供应链部署创新链，加大关键核心技术攻关力度，比以往任何时候都更加坚持创新在现代化建设全局中的核心地位。”

要素市场化，抓住绿色低碳发展机遇

在全球气候变化、中国经济转型发展大背景之下，“低碳经济”“绿色经济”日益受到全世界的广泛关注。以新发展理念为指导，各级地方政府结合要素禀赋、产业特色开出绿色发展“清单”。

河北省政府工作报告显示，要推进用能权、排污权交易改革，提升生态系统碳汇能力，实施全面节约战略，加快生产生活方式绿色转型；

辽宁省政府工作报告显示，要实施一批节能减污降碳改造项目，还要推进城乡清洁供暖，推广城市绿色智慧公交，提升充换电基础设施服务保障能力；

江苏省政府工作报告显示，要大力培育绿色低碳产业，加强绿色低碳技术攻关和应用示范，加快建设国家绿色产业示范基地，提高产业发展的“含绿量”“含金量”……

在今年地方两会的工作部署中，运用市场经济手段实现绿色发展的提法值得关注。

陕西明确要推进排污权、用能权、用水权等市场化交易，积极推动西咸新区国家气候投融资试点落地，支持陕南建设生态产品价值实现机制示范区；重庆决定推进气候投融资试点，完善“长江绿融通”大数据综合服务系统，拓展“碳惠通”平台功能，培育优化地方碳排放权交易市场，统筹推进碳排放权、排污权、用能权、用水权交易，推动川渝共建区域性环境权益交易平台；安徽则实施用能预算管理，探索开展能源要素市场化配置改革等。

“对于不同省份来说，在实现碳中和的过程中，可发挥的优势是截然不同的。我们要在坚持全国统筹的大背景下，把握市场跟政府的双轮驱动。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示。

迈向高质量发展，绿色低碳是必由之路。地方两会描绘的新一年地方发展蓝图，释放了绿色发展的强烈信号。为者常成，行者常至，中国经济绿色发展、创新发展的步伐正在稳健向前迈进。

“砥砺奋进正当时”系列报道

之一：各地适度超前布局基建 吹响经济“稳中求进”号角

之二：纾困、创新两手抓 畅通中小企业发展“中梗阻”

之三：各地撬动科技创新“杠杆” 赢取未来发展新优势

(责编：罗知之、吕骞)