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天启低轨物联网星座开启第二阶段组网建设

2022年02月27日11:54 | 来源：人民网
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长征八号遥二运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射。屠海超摄

人民网北京2月27日电 （记者赵竹青）2月27日，天启星座19星（延安号/平安2号）搭载长征八号遥二运载火箭于中国文昌航天发射场成功发射。该星天是启星座第二阶段组网建设的首颗卫星，也是天启星座的第15颗组网卫星。

天启卫星物联网星座是我国首个投入运营的低轨卫星物联网星座，由国电高科建设运营，计划发射38颗低轨卫星，构建覆盖全球的物联网数据服务系统。去年7月19日，天启15号卫星成功发射，天启低轨物联网星座第一阶段正式组网完成，实现对地球中低纬度任意地点的时间重返率达到1.5小时，地面卫星终端的运行功率降低到0.1瓦。第二阶段组网将进一步提升天启星座在全球范围内的重访性能，特别是中高纬度地区的覆盖能力，发挥多类型轨道融合互补的覆盖优势，最终完成天启星座空间段的建设，实现全球任意地点近实时服务能力。

据介绍，天启19星配备了新型的物联网通信载荷，在兼容在轨天启系列卫星物联网通信网络的基础上，系统容量增大5倍，最高通信速率增加1倍。卫星安装有面积更大的太阳能电池板，供电能力增加1倍，有效支撑更大规模的载荷应用。值得一提的是，天启19星还首次搭载了最前沿的碘离子电推进系统，主要服务于卫星寿命末期离轨，为履行空间碎片减缓义务提供更高效的方案。

(责编：赵竹青、吕骞)

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