长征八号遥二运载火箭飞行试验取得圆满成功。来源：中国航天科技集团

人民网北京2月27日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，2月27日11时06分，由该院抓总研制的长征八号遥二运载火箭（以下简称“长八遥二火箭”）在海南文昌航天发射场点火起飞，随后将托举的22颗卫星分别顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，创造了我国一箭多星发射的最高纪录。

新构型首飞

2020年12月成功首飞的长八火箭是我国新一代主力中型运载火箭，填补了我国太阳同步轨道运载能力3-4.5吨的能力空白，可以承担80%以上的中低轨发射任务。长八遥二火箭此次发射，是新一代运载火箭2022年的首次飞行，是我院2022年宇航任务的首次发射，也是型号不带助推器的新构型首飞。

火箭院长征八号火箭副主任设计师陈晓飞介绍说，与遥一火箭相比，长八遥二火箭外形上最大的区别就是取消了两个助推器，从两级半构型变成了两级串联构型。自成功首飞到遥二火箭完成总装总测、具备出厂条件，研制团队仅仅用了1年时间，这就要归功于火箭所采用的“模块化”“组合化”设计思路。早在研制伊始，设计人员就充分兼顾了火箭不带助推器的状态，并纳入遥一火箭的考核包络中。因此，遥二火箭无需进行大规模更改，只需针对载荷、飞行轨道进行适应性调整，就能高效地满足任务要求。

长征八号遥二运载火箭飞行试验取得圆满成功。何卫国摄

一箭二十二星创纪录

一箭发射二十二颗卫星，创造了我国一次发射卫星数量最多的纪录，但一次要将这么多卫星安全顺利送达目的地，首先要解决“乘客”们在整流罩内的布局问题。研制人员充分梳理卫星的结构形式、任务需求，创新设计了一款三层多星分配器，能在有限的整流罩空间内，为每颗卫星安排了舒适的“座位”，并且能够保证卫星不同方向的分离安全。

“本次任务一共需完成22星分离，共计完成12次分离动作，创造了中国航天的新纪录。可以说星箭分离中长八火箭宛如跳了一出‘芭蕾’，最终22颗星的释放就如‘天女散花’一般。”火箭院长征八号运载火箭副总指挥段保成说。

不仅如此，研制团队完成多星分配器的设计工作后，专门开展了星箭联合操作试验，在试验过程中对卫星的安装操作顺序以及布局位置进行了调整，并通过多轮仿真计算对星箭分离动作进行了优化设计，确保卫星从“上车”到“下车”全过程的安全。

值得一提的是，本发火箭的整流罩高度也从8米缩短到5.4米，使得全箭关键部位的受载降低了。这样一来，火箭发射的放行条件可以适当放宽，有利于提高任务的发射概率，从而进一步提升火箭的任务适应性。

共享火箭“拼车”新模式

长八遥二火箭同时还是一发“共享火箭”，其搭载发射的22颗卫星，分别来自7家研制单位。火箭院长征八号运载火箭总指挥肖耘形象地介绍这种全新的共享模式，“简单地说就是拼车方案，为用户提供经济实惠的发射服务，门槛大大降低了。”

另外，由于是共享发射，需对接多家用户单位，协调工作成倍增加，面对研制过程中用户迭代更新、方案反复等困难，研制团队持续开展方案调整、可行性与安全性分析，以热忱的服务意识最终促成了本次任务的实施。有了这次长八遥二火箭的成功探索，院也计划推进共享发射的常态化。

肖耘表示：“未来人类进入太空的需求是越来越大，作为‘国家队’，我们有责任、更有能力通过我们的努力来实现太空经济的共同繁荣，加速建设航天强国。”

(责编：赵竹青、吕骞)