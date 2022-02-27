长征八号遥二运载火箭飞行试验取得圆满成功。来源：国家航天局

人民网北京2月27日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，2月27日11时06分，长征八号遥二运载火箭飞行试验，在中国文昌航天发射场顺利实施，火箭飞行正常，试验取得圆满成功。

长征八号是我国自主研制的中型运载火箭，长八遥二为长八运载火箭无助推器状态，为适应一箭多星任务，更换整流罩，本次发射是该构型首次飞行试验。火箭采用无毒无污染推进剂，全箭长约48米，芯一级直径3.35米，芯二级直径3.0米，起飞重量约198吨，起飞推力约240吨，可实现太阳同步轨道3吨运载能力。

本次飞行试验搭载了海南一号01和02星、大运号（星时代-17）卫星、文昌一号01和02星、泰景三号01星等22颗商业卫星，主要用于对地观测、低轨物联网通讯、空间科学试验，可提供资源调查、合成孔径雷达数据支持、物联网分散终端数据采集、在轨科学试验和技术验证、海南及环省海域船只信息收集处理等服务。

长征八号运载火箭任务适应性强、能力覆盖范围广，可面向政府和商业用户等多主体需求，承担近地轨道、太阳同步轨道等中型载荷的单星发射和中小型载荷组网发射任务；通过助推器选配和火箭模块化、批量化生产交付，可大幅提升经济性和测发效率，有效保证我国进入空间能力。

长征八号运载火箭工程于2017年由国家航天局批复研制立项并负责组织实施、发射许可审批，中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院负责火箭抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责飞行试验组织实施。

此次任务是长征系列运载火箭第409次发射。

长征八号遥二运载火箭飞行试验取得圆满成功。屠海超摄

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