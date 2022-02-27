人民网北京2月27日电 （王绍绍）近日，国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定出台了《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》（以下简称《政策》）。业界人士表示，《政策》强调强化财税金融支持、挖掘投资外贸潜能、破解供给瓶颈制约、激发市场主体活力，实招硬招多，政策含金量高，在已出台的各项振作工业经济运行政策的基础上，进一步扩围提效并形成叠加倍增效应，将为工业平稳运行和高质量发展营造出更加良好的政策环境。

财税金融精准施策，加强供给保障。中国电子信息产业发展研究院院长张立表示，《政策》一方面精准施策，围绕制造业、中小微企业、绿色转型、科技创新等关键领域，在延续实施部分到期的减税降费政策的前提下，提出力度更大的结构性措施和量化指标，为稳定市场主体、夯实工业发展基础保驾护航；另一方面，《政策》在保障工业用地、用能和环境治理等方面强调跨期考核，避免“一刀切”，进一步增强了政策弹性，有利于促进资源要素向实体经济聚集，激发工业增长潜力。

保供稳价持续发力，稳定市场预期。张立认为，在经历2021年大宗产品价格持续上涨、能源要素保障不足带来的影响之后，保供稳价成为保障产业链供应链安全稳定的重要前提。《政策》针对高耗能行业提出了阶梯电价等措施，为各地高耗能产业改造提升设定了合理预期。同时，继续强调重要原材料和初级产品的保供稳价重要性，在矿产资源开发、提升再生资源综合利用等方面提出了鼓励措施，为加强大宗原材料供需对接、打通重点产品供给堵点卡点、稳定市场预期等方面提供了政策保障。

投资外贸多管齐下，提振有效需求。2021年，在内需持续低迷情况下，我国制造业投资持续发力，外贸出口“一枝独秀”，成为推动工业经济平稳运行的重要力量。张立建议，面对外部环境复杂多变、我出口替代效应减弱、房地产等领域投资下滑等需求收缩因素，需要多管齐下稳住投资和外贸，进一步增强工业发展内生动能。

张立认为，在稳投资方面，《政策》注重盘活存量与优化增量并举，在实施光伏产业创新发展、推进节能降碳技术改造、加强新型基础设施建设等方面进行系列部署，推动形成更多有效投资。在稳外贸方面，《政策》制定了支持海外仓等新型外贸模式、稳定海运收费等方面支持措施，这将有利于巩固外贸出口增势，畅通国际大循环，降低出口成本，缓解企业“增收不增利”困境。

政策落地上下联动，增强发展韧性。制造业是振兴实体经济的主战场，重视和支持实体经济发展推动了制造业比重提升，数据显示，制造业比重从2020年的26.2%提升至2021年的27.4%，这为有效应对疫情、确保产业链供应链安全夯实了基础。在张立看来，《政策》进一步聚焦产业链供应链韧性，不仅从强链补链、绿色低碳转型、新型基础设施建设、数字化改造升级、中小企业纾难解困等方面布局各项政策，更从监测调度、评估评价、发挥合力等方面做出系统部署，为政策精准实施和落地见效提供了制度保障。

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