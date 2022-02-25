申佳平、陈浩、耿志超

中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。近期，31省份相继召开地方两会，打出一系列政策组合拳，敲定各地经济社会发展路线图。人民网特别推出“砥砺奋进正当时”系列报道，记录中国经济行稳致远新篇章、新步伐。

中小企业好，中国经济才会好。去年以来，受复杂多变的国内外环境影响，中小企业成本压力加大，经营困难加剧。当前，激发市场主体活力、畅通企业发展“中梗阻”备受关注。

细数近期相继落下帷幕的地方两会，不难发现，坚持纾困解难和支持创新发展两手抓，正在成为各地助力中小企业健康发展的共同选择，其中诸多针对性帮扶措施，不仅旨在应对短期危机，更着眼于企业的长期可持续发展。

金融“放水” 让企业“活”起来

2月22日，在安徽省合肥市桃花工业园的深朝电子厂房内，一派忙碌景象。这是一家以生产线束总成为主业的公司，产品广泛应用于新能源汽车等行业。

抓住新能源汽车行业高速发展的重要机遇，该公司负责人尚广兵自认遇到了“最好的时代”，但生产过程中向原材料供应商提前支付的定金，有时也让他感到犯难。

深朝电子生产线。企业供图

“春节前，是压力最大的时候。”尚广兵回忆道，就在资金捉襟见肘的关键时刻，他收到了中国工商银行安徽省分行主动“送”上门的“税务贷”。“2天，270万就放下来了，解了我们的燃眉之急。”尚广兵说。

春江水暖鸭先知。对于如深朝电子这样的制造业中小企业而言，原材料价格、订单增减、用工成本等，都会成为影响其经营状况的直接因素，往往也能给企业发展带来最直观的变化。

为改善中小企业融资难、融资贵，增强市场主体发展底气，我国顶层建设不断完善。2021年11月，国务院办公厅印发通知，要求鼓励地方安排中小企业纾困资金，落实创业担保贷款贴息及奖补政策等。今年起，人民银行将两项直达工具转换为支持小微企业的市场化政策工具，持续加大对小微企业和个体工商户的信贷支持。

从各地两会推出的新举措来看，补充资金、“放水活鱼”，也成为支持中小企业发展的“必选项”。例如，安徽省提出提高首贷户、无还本续贷、信用贷款占比；浙江省要求深入推进小微企业信贷“增氧计划”和金融服务“滴灌工程”，拓展政府性融资担保覆盖面；湖北省提出促进中小微企业融资增量、扩面、降价，新增普惠小微企业贷款不低于1200亿元。

精准“减负” 让企业“跑”起来

“有了缓税政策，公司得以将465万元缓缴资金优先用于推进先进产能建设上。”近年来，各地不折不扣地落实减税降费政策，让广大中小企业获得感满满。这家位于山西省太原市的工程机械公司就是受益者之一。该公司相关负责人介绍，截至2021年底公司已享受税费减免共计2789万元。

“中小企业的政策获得感和满意度比较高。” 今年1月，工信部副部长徐晓兰在新闻发布会上介绍，根据对2.5万家中小企业调查问卷显示，85.1%的企业认为发展环境有所改善，92%的企业认为税费负担减轻。

政府收入的“减法”，只为换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。今年年初，税务总局、财政部出台制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费等措施。截至2021年12月末，为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元，全国小微企业每百元销售收入缴纳税收同比下降12.4%。此外，近期国务院常务会议进一步决定继续实施部分到期的减税降费政策，继续减轻中小企业税费负担。

用好减税降费助力企业发展，地方推出的举措愈发具有针对性。如河南省提出，2022年落实好新的减税降费、增值税留抵退税政策，推动规模以上工业企业研发活动全覆盖；广东省针对社会保险、涉企收费清理等推出减轻企业负担的十项措施；贵州省加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，做到应减尽减、应退尽退。甘肃省提出中小企业宽带和专线平均资费再降10%，实行中小微企业简易注销制度。

注重“培优” 让企业“强”起来

春节刚过，南京埃斯顿自动化股份有限公司的机器人总装车间热火朝天。放眼望去，装载着各式各样零件的智能物流小车在生产线上来回穿梭；几十台机器人在测试区轻快地挥舞身躯，展现出优美的“舞姿”，准备从这里走向世界。

南京埃斯顿自动化股份有限公司的机器人总装车间。吴昊摄

在该企业副总裁袁琴看来，公司这几年的快速发展离不开政府对于科技创新的政策倾斜和贴心服务。据了解，作为当地专精特新“小巨人”企业之一，该企业可获得130多万元的企业发展专项资金。

推动中小企业高质量发展，不仅要解难，更要培优。一直以来，专精特新“小巨人”企业在细分市场精耕细作，苦练内功、强化创新，努力成为掌握独门绝技的“单打冠军”或者“配套专家”。

今年，众多省份在地方政府工作报告中支持中小企业科技创新，更有多地首次将专精特新培育计划写进年度重点工作规划。

例如，安徽省政府工作报告提出，2022年要培育省“专精特新”企业500家，争创国家级专精特新“小巨人”企业80家左右；四川省通过发布两款专项信贷产品，给予四川省级“专精特新”中小企业单户信贷额度最高可达1亿元；山东省将通过在济南、北京、上海、深圳等地建设投融资路演平台，打通基金投资“专精特新”中小企业“直联通道”；河北提出支持“小巨人”企业融入行业龙头供应链创新链，推动行业龙头企业对“小巨人”企业开放资源要素安排。

“专精特新‘小巨人’企业与产业链上下游协作配套能力强，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节。”徐晓兰表示。据介绍，2022年工信部拟新培育3000家左右“小巨人”企业，带动各省加大“专精特新”中小企业培育规模。同时明确 “十四五”时期培育一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业、一千家制造业“单项冠军”企业。

不仅如此，工业领域中小企业数字基础薄弱，在数字化转型过程中存在“不敢转、不想转、不会转”的问题。对此工信部还将持续深入实施中小企业数字化赋能专项行动，从供需两端发力，加大力度推动中小企业数字化发展。

“砥砺奋进正当时”系列报道

之一：各地适度超前布局基建 吹响经济“稳中求进”号角

(责编：王震、吕骞)