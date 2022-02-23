新华社记者申铖

原标题：税费怎么减？民生如何保？支出如何发力？——财政部详解当前财政热点问题

财政收入和支出的每一个数字都关系着国计民生，回应着百姓期盼。

减税降费怎么推进？民生如何保障？财政支出如何发力？在22日举行的国新办新闻发布会上，财政部部长刘昆等相关负责人一一回应。

2月22日，财政部部长刘昆、财政部副部长余蔚平、财政部副部长许宏才出席国新办新闻发布会。新华社记者李鑫摄

减税降费力度更大 多项优惠政策延续实施

中央经济工作会议提出，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。在刘昆看来，这是党中央、国务院统筹国内外形势作出的重大决策部署，贯穿了新发展理念的要求，体现了稳中求进工作总基调。

减税降费是积极的财政政策的一大发力点。2021年，全国新增减税降费规模达1.1万亿元，重点支持制造业升级、中小微企业以及个体工商户发展。

2022年减税降费如何推进？“今年将实施更大规模减税降费，市场主体会有更多获得感。”刘昆说。

一方面，今年将延续实施涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策，扩大部分已有政策的优惠力度，及早推出一些新的政策举措；另一方面，聚焦制造业高质量发展、中小微企业纾困和科技创新，研究出台精准帮扶措施。

“今年还将注重减税降费政策与其他财政政策、货币政策、产业政策等的协同联动，握指成拳，形成纾困发展合力。”财政部副部长许宏才说。

中小微企业是国民经济和社会发展的重要力量。据财政部副部长余蔚平介绍，下一步，财政部将精准聚焦中小微企业纾困发展，进一步加大税费优惠力度，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业。

2020年12月17日，福建省德化县冠鸿陶瓷有限公司的陈兰花（右）在浔中镇阳光社区减税降费辅导联络点咨询减税降费政策。新华社记者林善传摄

“真金白银”保民生 直达资金显成效

财政资金取之于民、用之于民。

全国教育支出3.76万亿元，比上年增长3.5%；社会保障和就业支出3.39万亿元，比上年增长4%；卫生健康支出1.92万亿元；中央财政安排衔接推进乡村振兴补助资金1561亿元……2021年，“真金白银”保障多项关乎百姓利益的政策落地见效。

“财政部始终坚持以人民为中心的发展思想，统筹人民需要和财力可能，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。”刘昆说。

财政直达资金发挥“一竿子插到底”的优势，坐上“直通车”，直接惠企利民。2021年，中央财政共下达直达资金预算指标2.8万亿元，实际支出2.67万亿元。

资金精准滴灌效果明显，用于养老、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面的支出近2万亿元，直接用于就业方面的支出超过510亿元，相关直接惠企支出累计超过6000亿元，惠及各类市场主体166万余家。

“今年，我们将认真总结已有的经验做法，进一步扩大直达资金范围，完善直达资金管理制度，强化资金监管，确保直达资金规范安全高效使用，更好服务经济社会发展大局。”许宏才说。

财政支出保障重点 政策发力更加靠前

科技攻关、生态环保……围绕经济社会发展重点领域，财政支出精准发力，力度不断加强，推动构建新发展格局迈出新步伐。

“2021年，全国科学技术支出0.97万亿元，同比增长7.2%，有力支持集成电路、新能源汽车等产业发展和关键核心技术攻关。”刘昆说，另一方面，创新完善政策机制，改革完善中央财政科研经费管理，出台新的税费优惠政策，启动“专精特新”中小企业奖补政策，支持实行“揭榜挂帅”机制等，激发科研人员和企业创新创造活力。

生态环境保护方面，2021年全国财政生态环保投入8210亿元，出台支持长江全流域建立横向生态保护补偿机制的实施方案，强化税收在生态环境方面的调控作用，完善政府绿色采购政策。

地方政府专项债券是积极财政政策的一大重要工具。许宏才表示，当前，我国经济面临新的下行压力，这就要求财政政策发力适当靠前。

据介绍，财政部已在去年底向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元。今年1月，地方已组织发行了新增专项债券4844亿元，全部用于交通、市政、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。

“下一步，我们将指导督促地方加快资金使用进度，尽快形成实物工作量，更好发挥对经济的有效拉动作用。”许宏才说。

(责编：赵竹青、陈键)