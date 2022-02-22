原标题：科学护水，不能光禁渔还得会捞鱼

水不好，鱼少；鱼多，水不好；生态，平衡是关键。

今年初，千湖之省湖北成为全国唯一获批开展禁捕水域生态捕捞的试点省份，首批5座禁捕湖泊、水库的淡水鱼按科学规划进行生态捕捞，也让市民吃到更加鲜嫩的活鱼。

禁捕水域，为何要捕捞？原因很简单，自然生长的鱼太多，也会破坏水质。2月19日，中国科学院院士曹文宣表示，在部分水库，适当进行生态捕捞，有规划、可持续地利用渔业资源，对长江生态保护非但无害，还具有积极意义。

湖北率先“试水”生态捕捞，是科学养水的一次有益探索。

捕捞是为了更好地保护

1月4日起至春节前，湖北在武湖、鲁湖、惠亭水库、野猪湖、保安湖5个湖泊进行生态捕捞，捕捞约1800万斤鱼。

鱼与水相互依存，鱼儿少了，水草疯长，水质恶化；反之，鱼儿多了，水生态失衡，水质也会恶化。

2020年1月，农业农村部发布《长江十年禁渔计划》。湖北作为禁渔重点省份，一共有52个禁捕湖泊、水库，这些区域从2018年就已经开始实施禁捕政策。湖泊、水库生态保护也因此成效显著，长江水域江豚多次重现。

然而，禁捕后，很多湖泊的鱼群数量明显增多，甚至多个湖区的鱼群超过了最佳适宜承载量。“保安湖鳜鱼国家级水产种质资源保护区，2019年1月1日实施全面禁捕，湖区生态环境总体向好。但因湖泊草食性鱼类过快增长和底栖鱼类摄食扰动，沉水植物被大量破坏，湖泊降解污染能力直线降低，导致水质下降。”大冶市相关负责人介绍。

保安湖并非个例。近段时间以来，湖北多地反映，当地保护区内禁捕湖泊、水库的鱼类存量增长过快，水质明显下降、水草大幅减少、水华现象（淡水水体中某些蓝藻类过度生长所产生的现象）频发、鱼类因缺氧批量死亡，湖泊生态安全风险问题突出。

鲁湖位于武汉江夏区，2018年实施禁捕，湖泊最大生物承载量约为350万斤鱼，经过3年多禁捕保护，湖内现有鱼类700多万斤，水草几乎被吃光，水质恶化，死鱼现象时有发生。

保护不是一禁了之，多措并举迫在眉睫。

对此，湖北省农业农村厅表示，实施生态捕捞试点完全不同于禁捕以前的生产捕捞，其旨在以生态保护为目的，有效清除超过湖库生物承载量的鱼，这是对长江“十年禁渔”的有益补充和完善。

为生态捕捞划下红线

启动生态捕捞，哪些能捕、能捕多少，红线在哪里？

湖北实施生态捕捞试点的相关方案要求，生态捕捞实行“一湖一策”，对捕捞的配额、品种、作业方式均进行了严格规定。

根据专家论证意见，生态捕捞总量实行配额管理，捕捞配额上限不超过各自申报生态捕捞总量的80%，其中，武湖配额不超过360万斤、鲁湖配额不超过464万斤、惠亭水库配额不超过326万斤、野猪湖配额不超过384万斤、保安湖配额不超过248万斤。

捕捞品种也需按各自申报的捕捞品种执行，青鱼、草鱼、鲢、鳙起捕规格不低于2公斤每条，湖泊、水库保护区主要保护对象不得起捕。生态捕捞作业仅限采用“赶、拦、刺、张”联合渔法开展，且网具网目尺寸不低于8厘米。

同时，相关方案还规定，严禁使用电杆、电捕等禁用渔具，严格禁止电鱼、炸鱼等非法捕捞方式，严肃查处以“长江野生鱼”“汉江野生鱼”等为噱头的营销行为。

湖北省委农办主任，省农业农村厅党组书记、厅长吴祖云介绍，此次生态捕捞，明确了具体作业时间、捕捞总量、捕捞规格、渔具渔法、渔获物管理等事项，合理确定捕捞后补充的增殖品种、规格和数量，坚决杜绝 “酷捕滥捕”“一捕了之”。生态捕捞仅涉及禁捕保护区中的小部分湖库，对长江、汉江干流，依然实施最严格的禁捕政策。

相关专家表示，开展生态捕捞试点，既能有效减少禁捕湖库鱼类存量，降低生态安全风险、维护水域生态环境平衡，又可以丰富人民群众的“菜篮子”，是一条生态优先、绿色发展的新路子。

“以鱼控藻”探索水域生态平衡

近两年，湖北省积极开展水环境治理及保护工作，探索维护水域生态环境平衡的办法，不仅收获了丰硕成果，也为开展生态捕捞试点积累了丰富而有益的经验。

对亚洲第一大城市内湖——武汉市汤逊湖的水质治理就是其中一例。

2019年底，在武汉江夏区梁子湖水产集团汤逊湖码头，数千吨鲢、鳙鱼陆续“起篓子”，销往市场“别看这些鲢、鳙鱼便宜，它们可是汤逊湖的治水‘小功臣’。”中国科学院水生生物研究所研究员刘家寿说，这次捕捞可为汤逊湖区域移除100余吨氮、20余吨磷。

鲢、鳙鱼每增重100克，能消耗水体中2.5克左右氮和0.5克左右磷。刘家寿表示，养鱼和护水并不矛盾，科学放养、捕捞有助于降低水体富营养化，改善湖水生态环境。

治水讲科学。2017年，梁子湖水产集团200余名养鱼能手转岗成为养水高手。4年多时间，江夏区依托中国科学院的科研力量，普及先进渔业技术，水体养护、生态养殖并举，生态效益逐步显现。

刘家寿介绍，“以鱼控藻”是汤逊湖实施综合性养护的主要手段。即投放滤食性鲢、鳙鱼，全程“人放天养”，不投饵、不投肥、不投药，不围网、不拦围，这些鱼以浮游生物为食，可大量摄食藻类。同时，种植子莲近5000亩，放流田螺等软体动物，增加物种多样性，提高水体净化功能。

用鱼类控藻，目的是以鱼净水。中国科学院水生所副研究员李为说，遴选投放不同营养生态位的鱼类，科学定量捕捞，湖泊中的氮、磷等营养物随之移出，随后再基于环境容纳量补充鱼种，如此可逐步循环移除水中的氮、磷、碳等，抑制蓝藻滋生，改善水质。

“我们每年向汤逊湖投放鱼种400多万斤，鲢、鳙鱼占97%，再实施定量捕捞。”梁子湖水产集团总经理杨少明介绍，2019年以来，汤逊湖再没有暴发蓝藻水华现象。

湖泊水情不一，生态修复途径也有差异。“水体养护不能一刀切，应因水制宜，一个湖一个办法。”杨少明建议，要根据水体特性，不同水域采用不同手段，制定各湖区具体水体养护方案，使水环境逐步提升。

专家表示，养水必先科学养鱼，根据水体、鱼群、水草、浮游生物和底栖动物的不同情况，控制鱼类投放和捕捞，构建良好生态系统，让“养水”和“养鱼”互为促进。

据了解，接下来，湖北省还将在科学研究的指导下，抓紧开展特许捕捞试点等行动，生态捕捞也有望形成常态。

(责编：赵竹青、陈键)