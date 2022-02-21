人民网北京2月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，雅培中国召回其销售的一款特医产品，海关总署发布公告提醒消费者，提醒消费者“暂不通过任何渠道购买”以及“立即暂停食用”美国雅培公司旗下相关婴幼儿产品。

公告显示，2022年2月18日，美国食品和药品监督管理局（FDA）宣布，正在调查四名婴儿感染坂崎克罗诺杆菌和新港沙门氏菌事件的投诉。FDA称，据报告，这四名婴儿均食用了美国雅培公司在密歇根州斯特吉斯的工厂（注册编号为1815692）生产的奶粉（品牌包括Similac、Alimentum和EleCare），根据初步调查结果，建议消费者暂不购买和食用涉事企业下列婴幼儿配方奶粉：①产品代码前两位是数字22到37的；②容器上代码包含K8、SH或Z2的；③保质期为2022年4月1日及更晚的。

经海关总署核查，上述产品没有通过一般贸易输华；涉事企业生产的特医产品Similac HMFortifi 喜康宝贝添特殊医学用途婴儿营养补充剂有对华出口记录，雅培中国已启动自主召回。

海关总署提醒消费者：暂不通过任何渠道购买上述婴幼儿配方奶粉；如有通过非一般贸易渠道（如：海淘）购买该企业相关批次婴幼儿配方奶粉的，立即暂停食用；如有购买上述特医产品的，立即暂停食用。

海关总署将密切跟进FDA的调查进展，并及时向消费者通报。

相关提示：

坂崎克罗诺杆菌感染可能造成早产儿、低出生体重婴儿、免疫力低下婴儿罹患脑膜炎、败血症或坏死性结肠炎，由坂崎肠杆菌引发疾病而导致的死亡率可达40-50%。根据《食品安全国家标准 婴儿配方食品》（GB17065）和《食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则》的规定，婴儿配方食品和特殊医学用途婴儿配方食品中不得检出坂崎克罗诺杆菌。

沙门氏菌是一种肠道致病菌，分为伤寒沙门氏菌、副伤寒沙门氏菌和非伤寒沙门氏菌等多种类型，不同类型的沙门氏菌可引发伤寒、副伤寒、发热、腹痛等。根据《食品安全国家标准 婴儿配方食品》（GB17065）和《食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则》的规定，婴儿配方食品和特殊医学用途婴儿配方食品中不得检出沙门氏菌。

(责编：王震、吕骞)