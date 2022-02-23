冬奥赛场，苏翊鸣的惊世一跃让人们看到了“雄狮少年”的活力与自信；

春晚舞台，行走的山水画卷《只此青绿》一舞让人们感受到曼妙灵动的传统文化；

浩瀚星河，天问一号探测器从火星轨道发来的新春祝福传递出一个民族热情澎湃的创新活力；

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2022年新开局，运动健儿激情飞扬、奋勇争先，文艺工作者深情演绎华夏文明，全国上下防控疫情坚决有力，科研人员拼搏奉献、昂扬奋进——

风华正茂的中国，不畏纷繁复杂的国内外形势和各种风险挑战，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，一起向未来，擘画中华民族伟大复兴的崭新气象。

2月15日，宁夏青铜峡市大坝镇韦桥村村民李文会在日光温室为桃树疏果、剪枝。新华社记者 王鹏 摄

以奋进之姿拥抱未来，“活力中国”闪耀世界

高亭宇、苏翊鸣、谷爱凌……由520架无人机组成的冬奥健儿头像出现在广州天空，上演了一场特殊的“星空告白”。

冬奥健儿们的活力与激情，正在全国掀起一股“冰雪热潮”。

坐落于广州市天河路商圈的广州冰河湾真冰场，打造别具特色的冰上娱乐，让市民在家门口体验“冰上飞”，助力南国冰雪运动、大湾区冰雪旅游业蓬勃发展。

“春节假期，我们每天客流都是爆满的。对我们来说是开了一个好年，希望2022年借着冬奥会的东风，能够给冰雪产业带来一个新飞跃。”冰河湾真冰场副总经理李津说。

冬奥会带动了三亿人参与冰雪运动的热情。查阅多家电商平台，北京2022年冬奥会吉祥物“冰墩墩”文创产品“一墩难求”，滑雪、滑冰装备销售额大幅增长。《中国冰雪旅游发展报告（2022）》预计，2021年至2022年冰雪季，我国冰雪休闲旅游收入有望超过3200亿元。

这只是“活力中国”的一个缩影。

新年伊始，万象更新——

经济社会发展稳步提升，营商环境持续改善，中国大市场的吸引力与日俱增。神州大地正以奋进之姿开局2022年。

2月11日，无人机在安徽省亳州市赵桥乡“无人农场”喷洒除草剂。新华社记者 刘军喜 摄

在广州，中国造8万吨半潜船“新耀华”号完成交付，这个被称作“海上大力神叉车”的庞然大物，可实施堪比“穿针绣花”的高精度作业，彰显出“中国制造”的力量。

在上海，新年首场外资项目集中签约仪式上，53个外资项目集中签约，投资总额达到54.4亿美元。生物医药、电子信息、时尚消费品等重点产业齐发力，迸发虎虎生气。

在天津港南疆港区26泊位，卸船机在进行卸货作业（1月28日摄，无人机照片）。新华社记者 赵子硕 摄

参加签约仪式的蔡司大中华区首席财务官、数字转型官马克礼说：“过去四年，通过进博会的窗口，我们深刻感受到了中国市场的动能。”

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2022开年，百年变局与世纪疫情交织。“活力中国”闪耀世界，离不开中国有效防控新冠肺炎疫情所创造的健康环境。

北京冬奥会成功举办，折射出中国精准防控疫情的灵活与高效。国家主席习近平在会见国际奥委会主席巴赫时指出，这是新冠肺炎疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践。

媒体发文指出，当奥密克戎变异株让世界多国陷入紧急防控的焦灼，北京冬奥会防疫的成功一定程度上证明中国防疫体制的灵活与精准。

早日走出疫情阴霾。2022年1月17日，习近平主席在北京出席2022年世界经济论坛视频会议时说：我们要在危机中育新机、于变局中开新局，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。

以创新之态引领发展，“第一动力”展现蓬勃生机

“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰……2021年，我国在载人航天、月球和深空探测、应用卫星、科学和技术试验等领域取得重大突破。

1月30日，在航天科技集团五院在轨航天器支持中心数字空间站外，空间站任务飞控试验队科研人员合影留念。新华社记者 金立旺 摄

展望未来，火星采样返回、载人登月方案论证、重型运载火箭研制等一项项宏伟计划将付诸实施，加快建设世界航天强国的壮丽图景徐徐展开。

航天事业的高速发展折射出我国科技创新日新月异的蓬勃生机。

2022年元旦，国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器从遥远火星传回的一组精美图像，向全国人民报告平安。这是环绕器与火星合影。新华社发（国家航天局供图）

从党的十八大明确提出要实施创新驱动发展战略，到党的十九大提出创新是引领发展的第一动力，到党的十九届五中全会提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，再到党的十九届六中全会把推进科技自立自强作为实现第二个百年奋斗目标的重大任务进行部署，我国科技事业实现了历史性变革、取得了历史性成就。

一批“大国重器”陆续建成并投入使用，量子信息、干细胞、脑科学等诸多前沿领域取得重大原创成果。

2021年，我国国家创新能力综合排名上升至世界第12位。

2022年开局短短一个多月，中国创新生机盎然、成果频出——

1月5日，在中科院国家天文台举行的新闻发布会上，国家天文台王培在介绍FAST在快速射电暴领域的重大成果。新华社记者 金立旺 摄

依托“中国天眼”FAST产出的一批原创成果集中发布：持续发现毫秒脉冲星；FAST中性氢谱线测量星际磁场取得重大进展；首次揭示快速射电暴爆发率的完整能谱及其双峰结构……“大国重器”高效运行推动我国基础研究加速取得突破。

2022年1月31日正值除夕，神舟十三号航天员在遥远的太空专门发来视频，向祖国和人民送上祝福。这是指令长翟志刚拿着春联送上祝福（视频截图）。新华社发

破解人类指纹背后的遗传密码，揭示大脑时序记忆的神经机制，量子模拟和超冷量子化学研究更进一步……中国科学家勇闯科研“无人区”。

中国科学院院士、复旦大学校长金力说，“人类基因组计划”完成后，人类表型组大科学计划已经成为生命科学领域下一个科学制高点。目前，由中国科学家领衔的“人类表型组导航图”已经初步绘制，“这张‘导航图’又引出大量科学‘问号’，正等待着我们深入研究”。

活力的迸发更有赖于体制机制改革的持续推进。

这是2月9日拍摄的广西防城港市一家冶金企业的生产车间。新华社记者 陆波岸 摄

2022年1月1日起，新修订的科学技术进步法施行，这是我国科技立法发展中又一重大里程碑。

科技部副部长李萌说，全国人大常委会高票通过新修订的科学技术进步法，该法的实施对于把科技创新大政方针和决策部署转化为国家意志，发挥法律的规范、引导和保障作用，确保科技领域改革创新和政策落实具有重要意义。

位于青海省海南藏族自治州境内的羊曲水电站部分导流明渠（1月26日摄）。新华社记者 王金金 摄

只有创新才能自强、才能争先。“活力中国”的创新者们正以“敢为天下先”的胆略摆脱“跟踪模仿陷阱”，勇闯“无人区”，在坚定自信的创新创造中，肩负起实现科技自立自强的时代责任。

以奔跑之势为发展赋能，“高质量”加速推进

打造“高质量”全新动能，赋能传统产业，正在各地扎实开展。

不久前，江苏出台制造业“智改数转”三年行动计划，将每年集中安排12亿元专项资金，力争用3年时间实现规模以上工业企业全面智能化改造和数字化转型，其中，2022年将确保5000家规模以上工业企业完成“智改数转”。

2月15日，在山东五征集团山拖农业装备有限公司，工人在生产线上装配农用拖拉机。新华社记者 郭绪雷 摄

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，新型技术驱动的数字化转型已成为新产业培育、新价值创造的有力手段和有效途径，将为实体经济高质量发展注入全新动能。

向高质量进发！市场主体正以实际行动吹响向“高精尖”进发的号角，奏响创新助力高质量发展的强音。

2022年1月6日，作为上海市科技产业类重大建设项目的联影医疗产业化示范基地正式开工，全面加速磁共振等高端医疗装备核心部件与先进技术的研发与产业化。

“磁共振是尖端医疗设备‘皇冠上的明珠’，联影医疗坚持打好关键核心技术攻坚战，如今已经实现了高场磁共振全部核心部件自主研发。”联影医疗董事长兼首席执行官张强说。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，从决战决胜脱贫攻坚到全面推进乡村振兴，从实现全面小康到迈向共同富裕，“活力中国”百姓获得感、幸福感、安全感不断提升。

实施碳达峰碳中和行动、完善覆盖全民的社会保障体系、健全有利于更充分更高质量就业的促进机制、强化反垄断和防止资本无序扩张、扩大保障性住房供给、打造一批创新策源地和增长极、建设蓝天白云绿水青山的美丽中国……

新的一年，“活力中国”开局“施工图”已经绘就，高质量发展加速推进，奔跑之势闪耀着创新的活力，奋进之姿笃定迈往伟大复兴。

文字记者：王琳琳、张泉、马晓澄、董雪

视频记者：祁星、马牧旺青、杜瑞、郭沛然、梅元龙、张逸飞、杨帆、夏亮、汪奇文、黄凯莹、梁舜、李昂、张博群、杨焱彬、李帅、杨子春、郝杰（摄像）、卢鹰、任玮、梁叶（报道员）、赵阳（报道员）

海报设计：潘红宇

(责编：赵光霞、岳弘彬)