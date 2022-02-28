人民网北京2月28日电 （记者车柯蒙） 2022年3月1日至6月30日，广大纳税人将迎来2021年度个人所得税综合所得年度汇算。

为维护纳税人合法权益，帮助纳税人顺利规范完成2021年度个人所得税综合所得汇算清缴（以下简称年度汇算），税务总局近日发布《关于办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》（国家税务总局公告2022年第1号，以下简称《公告》），明确相关办理事项。

什么是年度汇算？

据国家税务总局相关负责人介绍，年度汇算指的是年度终了后，纳税人汇总工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项综合所得的全年收入额，减去全年的费用和扣除，得出应纳税所得额并按照综合所得年度税率表，计算全年应纳个人所得税，再减去年度内已经预缴的税款，向税务机关办理年度纳税申报并结清应退或应补税款的过程。

具体计算公式如下：

应退或应补税额=[（综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠）×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额

简言之，就是在平时已预缴税款的基础上“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。

哪些人不需要办理年度汇算？哪些人需要办理年度汇算？

一般来讲，只要纳税人平时已预缴税额与年度应纳税额不一致，都需要办理年度汇算。

纳税人在纳税年度内已依法预缴个人所得税且符合下列4种情形之一的，无需办理年度汇算：年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的；年度汇算需补税金额不超过400元的；已预缴税额与年度汇算应纳税额一致的；符合年度汇算退税条件但不申请退税的。

依据个人所得税法，《公告》第三条明确了需要办理年度汇算的情形，分为退税、补税两类。

一类是预缴税额高于应纳税额，需要申请退税的纳税人。实践中有一些比较典型的情形，将产生或者可能产生退税，主要如下：纳税年度综合所得年收入额不足6万元，但平时预缴过个人所得税的；纳税年度有符合享受条件的专项附加扣除，但预缴税款时没有申报扣除的；因年中就业、退职或者部分月份没有收入等原因，减除费用6万元、“三险一金”等专项扣除、子女教育等专项附加扣除、企业（职业）年金以及商业健康保险、税收递延型养老保险等扣除不充分的；没有任职受雇单位，仅取得劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，需要通过年度汇算办理各种税前扣除的；纳税人取得劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，年度中间适用的预扣预缴率高于全年综合所得年适用税率的；预缴税款时，未申报享受或者未足额享受综合所得税收优惠的，如残疾人减征个人所得税优惠等；有符合条件的公益慈善事业捐赠支出，但预缴税款时未办理扣除的，等等。

另一类则是预缴税额小于应纳税额，应当补税的纳税人。实践中有一些常见情形，将导致年度汇算时需要或可能需要补税，主要如下：在两个以上单位任职受雇并领取工资薪金，预缴税款时重复扣除了减除费用（5000元/月）;除工资薪金外，纳税人还有劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，各项综合所得的收入加总后，导致适用综合所得年税率高于预扣预缴率；等等。

纳税人可自主选择哪些办理方式？

《公告》第六条明确了办理年度汇算的三种方式：自己办，即纳税人自行办理；单位办，即请任职受雇单位办理；请人办，即委托涉税专业服务机构或其他单位及个人办理。

年度汇算的时间范围是什么？纳税人何时可以预约办税？

2021年度汇算的时间为2022年3月1日至6月30日，期间跨度4个月，全天候24小时随时办理。

纳税人如需在3月1日至3月15日之间办理年度汇算，可在2月16日至3月15日每天的早6点至晚22点登录手机个人所得税APP进行预约。

也可以不预约，3月16日后直接登录手机个人所得税APP或网页端办理汇算申报即可。如纳税人确有紧急情况，又没有预约到合适日期，也可以到主管税务机关办税服务厅直接办理。

对于不遵从的纳税人，税务部门今年会有哪些管理性措施？

对于年度汇算需补税的纳税人，如在年度汇算期结束后未申报并补缴税款，税务部门将依法加收滞纳金，并在其《个人所得税纳税记录》中予以标注。对于涉税金额较大的，税务部门将进行提示提醒，对提醒后未改正或者改正不到位的进行督促整改，对仍不改正或者改正不到位的进行约谈警示，约谈警示后仍不配合整改的依法立案稽查，对立案案件选择部分情节严重、影响恶劣的进行公开曝光。

(责编：李楠桦、高雷)