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雷军代表：围绕绿色低碳和公益创新等话题提交建议

2022年03月04日19:17 | 来源：人民网
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人大代表，全国工商联副主席，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军受访方供图

人民网北京3月4日电 （记者乔雪峰）今日，人大代表，全国工商联副主席，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军接受人民网记者采访时表示，将在今年全国两会上，聚焦新能源汽车碳足迹核算体系、民营企业深入参与社会公益慈善事业等内容，向大会提交四份建议。

建设新能源汽车碳足迹核算体系

雷军表示，在全球碳达峰、碳中和目标与欧盟碳关税等贸易制度下，新能源汽车低碳发展已成为汽车工业全球竞争的关键胜负手，完整、清晰、准确的碳足迹核算体系是新能源汽车产业低碳发展的前提和基础。

2020年10月，由工信部指导编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确指出，我国汽车产业碳排放将于2028年左右提前达峰，到2035年碳排放总量较峰值下降20%以上。

雷军表示，对于我国汽车工业低碳发展工作来说，迫切需要建立和完善碳足迹核算体系，支撑碳足迹精确管理、核算、认证以及核查，助力我国新能源汽车产业“双碳”目标实现。

对此，他建议，一是建立系统的碳足迹管理体系，全局指导新能源汽车产业低碳发展；二是制定新能源汽车全产业链碳足迹核算标准及方法；三是建立新能源汽车碳足迹行业数据平台；四是完善碳足迹认证、评级及激励机制。

加快新能源汽车大功率快充基础设施建设

充电基础设施是新能源汽车行业高质量发展的重要保障。“十三五”期间，我国充电基础设施在技术、标准、生态方面实现了跨越式发展。然而，当前我国公共充电桩中快充占比仅 为四成，且快充功率普遍较低，导致充电速度慢、排队时间长、周转效率低等问题突出，较难满足广大用户的充电需求，难以适应当前新能源汽车行业的快速发展。

对此，雷军表示，为了缓解这些困难，进一步提升充电基础设施保障能力，持续增强我国新能源汽车国际竞争力，推进大功率快充发展将成为重要发展方向。

雷军表示，关于大功率快充发展，多部门出台政策文件予以重点关注。例如，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，要加强大功率充电等新型充电技术研发；《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》强调，要加快大功率充电标准制定与推广应用，鼓励加强大功率充电补贴力度。当前，大功率快充发展主要面临行业规划不完善、企业研发投入压力大、建设周期长、经济成本高等问题。

因此，雷军提出了三个建议，一是强化政策引领，统筹推进大功率快充网络规划布局。二是组建国家级创新合作平台，加强核心技术联合攻关。三是加强建设服务保障，推动大功率充电基础设施普及。

促进民营企业深入参与社会公益慈善事业

据全国工商联发布的《2020年度中国慈善捐赠报告》显示，我国内地接受款物捐赠共计2086.13亿元，企业捐赠为1218.11亿元，其中，民营企业的贡献占比51.79%，达630.84亿元，民营企业捐赠占据企业捐赠总额的一半以上。

雷军告诉记者，我国公益慈善事业要迈向更高质量发展阶段，从注重数量、规模向提升能力、效率转型，要激励和指导民营企业进一步找准慈善需求和自身优势的结合点，积极发挥更大作用；以服务促监管，帮助民营企业创新行业模式，提升公益效率，推动社会可持续发展。

对此，雷军建议，一是适度放宽企业基金会注册门槛及业务范围限定，帮助企业提升从事公益事业的专业化水准。二是制订三年至五年服务改革方案，强化对企业参与公益事业的专业指引与服务。三是探索新型捐赠方式，鼓励企业积极开展公益创新。

进一步加强电子废旧物循环利用

电子废旧物具有种类繁多、数量巨大、迭代迅速等特点，既有潜在的环境风险，又有较高的资源价值。加强电子废旧物循环利用体系建设，对于保障国家资源安全、推动实现双碳目标、促进生态文明建设具有重要意义。

雷军表示，我国是电子产品的制造大国和消费大国，也是电子产品的废弃大国。根据《中国废弃电器电子产品回收处理及综合利用行业白皮书2020》，现阶段我国每年电子废旧物处理量已达到8000万台左右。

与此同时，我国电子废旧物循环利用还有较大发展空间。根据联合国大学、国家电信联盟、国际固体废物协会联合发布的《全球电子垃圾监测报告2020》预测，2030年全球将产生高达7470万吨电子垃圾。

对此，雷军建议，一是制定电子废旧物循环利用中长期发展规划。二是大力培育市场主体，加强协同规范发展。三是保障个人数据信息安全，提升电子废旧物回收率。四是加强宣传引导，开展个人电子废旧物碳积分试点。

“做好电子废旧物循环利用，需要全民参与、全民共建。”雷军说，当前公众对其经济价值和环保价值的认识不够深入，社会整体氛围尚未完全形成。针对这一问题，他建议，持续加强宣传引导，充分展示电子废旧物错误处置的危害与回收利用的价值，推广回收利用的正确渠道和方法，树立先进人物典型和优秀企业标杆；积极开展个人电子废旧物回收碳积分试点，便于查询个人电子废旧物流通信息，展示个人碳积分及排名信息等，适时向全国推广，提高公众参与度。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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