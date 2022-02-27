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面向航天科技前沿 深空探测实验室揭牌成立

2022年02月27日08:41 | 来源：新华网
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原标题：面向航天科技前沿 深空探测实验室揭牌成立

　　新华社北京2月26日电（胡喆、魏冠宇）承担探月工程四期、行星探测工程研制建设任务，牵头论证和实施国际月球科研站、小行星防御系统等重大工程项目……记者26日从国家航天局获悉，深空探测实验室（天都实验室）近日正式揭牌成立。

　　深空探测实验室由国家航天局、安徽省、中国科大三方共建，是面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求，围绕深空探测领域国家重大科技工程和国际大科学计划，开展战略性、前瞻性、基础性研究，实现科学、技术、工程融合发展的新型科技研发机构。深空探测实验室总部设在合肥，分部设在北京，将围绕国家深空探测领域重大工程任务，开展工程总体技术研究、新兴交叉学科技术研究、空间科学谱系和总体研究、基础前沿科学与技术研究，并积极开展科技成果转化。

　　国家航天局局长张克俭表示，国家航天局将按照实验室共建协议和组建方案，高质量推进实验室建设运行，推动国家重大工程项目和地方经济社会融通发展，支持实验室承担探月工程四期、行星探测工程研制建设任务，牵头论证和实施国际月球科研站、小行星防御系统等重大工程项目，研制建设以大科学装置为代表的深空探测领域大型基础科研设施，培育发起月球科研站等国际大科学计划和国际重大合作项目，支持实验室吸引国内外高端人才聚集，开展先进技术成果落地转化和产业应用。

(责编：孙红丽、杨迪)

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