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2022年全国两会特辑

《财米油盐》|你的“养老焦虑”，政府工作报告这样回应

申佳平
2022年03月06日20:22 | 来源：人民网
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数据显示，2021年我国65岁老龄人口数量超过2亿，占比总人口已经达到了14.2%，而且这个比例还在扩大。可以说，步入“长寿时代”，随之而来的养老问题迫在眉睫。

都说“最美不过夕阳红”，那么如何实现“养老自由”，才能让晚年“温馨又从容”？

针对大家的急难愁盼，今年的政府工作报告提到，稳步实施企业职工基本养老保险全国统筹，适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准，确保按时足额发放。继续规范发展第三支柱养老保险。报告还提出，优化城乡养老服务供给，支持社会力量提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务，鼓励发展农村互助式养老服务等。

在满足老年人看病需求、丰富老年精神生活方面，今年2月发布的《“十四五”老龄事业发展规划》提到，要扩大老年人慢性病用药报销范围，鼓励地方开展阿尔茨海默病、帕金森等疾病早期筛查；提出支持举办老年大学，鼓励开发老年特色旅游产品，让大家的晚年生活精神世界更富足。

“今年的政府工作报告谈到了有关养老方面的工作，应该能增加我们的信心。”全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长、中国人民大学教授郑功成向人民网《财米油盐》栏目表示，报告提出支持社会力量提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务，就是支持老年人居家养老。而因为很多老年人子女不在身边，白天需要照料，因此应该像办幼儿园、托育所一样，办托老所。相信在未来有一大批社会养老机构能够提供相关服务。

“总的来说，政府工作报告为我们提供了一个前景，能够解决我们的后顾之忧。”郑功成说。

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、章斐然)

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