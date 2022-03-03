人民网北京3月3日电（黄盛）日前，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统，引起全球关注。SWIFT国际结算系统，到底是什么？其在国际金融领域发挥着怎样的作用？

SWIFT即Society for WorldwideInterbank Financial Telecommunications，是环球同业银行金融电讯协会的简称。环球同业银行金融电讯协会创建于1973年，总部设在比利时首都布鲁塞尔，主要职能是在全球银行系统之间传递结算信息。

SWIFT国际结算系统是环球同业银行金融电讯协会管理的，为全球银行及其他金融机构、企业提供金融信息传输服务的高安全性网络。不同国家的金融机构通过SWIFT国际结算系统与同业交换电文来完成跨境金融交易。除此之外，SWIFT还向金融机构销售软件和服务。公众一般往境外汇款时会接触到SWIFT国际结算系统，不同地区、不同银行各有专属的代码。

“打个比方，某国的一名用户通过国内的某家银行汇一笔资金到美国当地的银行账户上，表面上看是该用户在国内的银行账户少了一笔本国货币、在美国的银行账户多了一笔美元，但在两个国家银行的跨境汇出、汇入过程中要有一个‘通道’来传递这一信号行为。这个‘通道’就是全球支付系统，目前全球最通用的支付系统就是SWIFT 国际结算系统。”一位银行从业人员向人民网财经介绍说，各国金融机构的金融标准存在差异，国内金融机构与国外金融机构进行交易时，需要一个公认的、标准化的“中转站”，SWIFT国际结算系统就相当于“中转站”，为该系统内的金融机构提供跨境支付、结算的标准化的信息服务。

据SWIFT网站信息，目前全球有超过1.1万家成员通过SWIFT代码与SWIFT国际结算系统对接，形成了标准化的互通。2021年，通过SWIFT国际结算系统日发送信息4200多万条。这些信息的背后，是各个国家、地区的大型企业的国际贸易数据。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长、重阳金融研究院高级研究员赵锡军向人民网财经表示，不仅欧美发达国家，很多发展中国家从事跨境结算的银行也已接入SWIFT国际结算系统，当金融机构用美元这一国际货币进行跨境支付清算时，就需要依赖该系统。在美元主导的国际货币体系下，SWIFT国际结算系统覆盖的国家地区成员、金融机构数量以及数据量，短期内难以被其它双边或多边结算体系替代。数字货币及其基础技术也被认为是新探索，但他们真正取代SWIFT国际结算系统还很遥远。

“如果一家金融机构被禁止使用SWIFT国际结算系统，那么该金融机构或将中断与全球银行间市场的联系。如果某一国家的金融机构被禁止使用SWIFT国际结算系统，那意味着这个国家的金融机构将很难与SWIFT国际结算系统内的各国金融机构进行跨境资金转移，有可能影响到该国全球资金往来和贸易开展。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼指出，此次欧美主要国家只是将俄罗斯的部分而非全部银行剔除出SWIFT国际结算系统，可能是为欧盟部分国家购买俄罗斯天然气保留支付渠道。另外，俄罗斯也开发出了本土版的金融信息传输系统，但目前发挥的作用还有待提升。

北京大学经济学院教授曹和平认为，SWIFT国际结算系统并非“卡脖子”，不必过度解读。不在SWIFT国际结算系统内，并不意味着国际间的跨境交易就完全停止，目前还存在单一欧元支付区（SEPA）、人民币跨境支付系统（CIPS）等双边和多边国际结算系统，用于不同国家和地区间的跨境金融服务。参与双边或多边国际结算系统的国家之间，可以借助自身的这些国际支付体系进行银行间市场交易。“但是建设双边和多边国际结算系统的成本较高，且SWIFT国际结算系统有着运营数十年的历史，在国际市场上认可度较高，占有优势地位。”曹和平说，此外也要看到的是，近年来随着光纤互联网和移动互联网的发展，数字终端支付也成为了跨境支付的方式之一，带来了更多的探索和期待。

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