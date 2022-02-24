本报记者 王 观 赵展慧 葛孟超

习近平总书记强调：“市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。”“要千方百计把市场主体保护好，为经济发展积蓄基本力量。”

去年底举行的中央经济工作会议明确提出：“要继续面向市场主体实施新的减税降费”“加大对实体经济融资支持力度”。近期，财政部、国家税务总局宣布，将实施新的更大力度组合式减税降费；央行明确，两项直达实体经济的货币政策工具接续转换。相关领域改革持续深化，为市场主体稳预期、强信心、添活力。

惠企举措力度不减，政策红利持续释放

庞大的市场主体是我国经济韧性、潜力所在。2022年，财税金融政策继续围绕市场主体发力，为宏观经济夯实“稳”的基础，强化“进”的支撑。

——实施规模性减税降费，推进良性循环。

不久前，位于山东泰安的普瑞特机械制造股份有限公司贴出“喜报”，公司的液态食品智能装备工业设计中心被认定为国家级工业设计中心。“我们一定要抓住机遇，把研发搞上去，把产品做精做优。”普瑞特财务负责人朱庆磊说，2018年到2021年，公司享受研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等政策减免税款1400余万元。

这几年，减税降费政策力度前所未有。2021年全年新增减税降费约1.1万亿元，“放水养鱼”“水多鱼多”的效应正在逐步显现：截至2021年底，全国登记在册的市场主体达到1.54亿户，同比增长11.1%；2021年全国新设市场主体2887.2万户，同比增长15.4%。2022年，组合式、规模性减税降费政策已经在路上，为市场主体减负担、添动力的政策红利还将持续释放。

——保持流动性总量合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。

乍暖还寒，湖南长沙东瓜山人声鼎沸，陈华媛的湘西菜馆就开在这条美食街上。“之前店里资金周转出现困难，我每天心里七上八下的。”陈华媛说。关键时刻，建行长沙天心支行的工作人员上门服务，30万元普惠小微贷款为菜馆解了难，陈华媛高兴地说：“资金问题解决后，店里生意火爆，营业额增长了许多。”

2021年，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，金融加大对实体经济支持力度。2022年，将增强信贷总量增长的稳定性，引导金融机构有力扩大信贷投放，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

民生银行首席研究员温彬认为，2022年积极的财政政策提升效能，实施新的减税降费政策，保持适当支出强度；稳健的货币政策灵活适度，保持流动性合理充裕，“整体看，宏观政策将促进更多市场主体长得大、活得好，为经济高质量发展提供源源不断的内生动力。”

聚焦重点精细“滴灌”，护航企业爬坡过坎

2022年，宏观政策围绕“精准”二字持续发力，一方面聚焦重点市场主体需求进行精细“滴灌”；另一方面注重相机调控，针对新情况新问题及时出手预调微调，护航万千市场主体爬坡过坎。

——聚焦重点市场主体，提高帮扶精准度。

“机会来了！”翻看国务院办公厅印发的《关于促进内外贸一体化发展的意见》，位于浙江宁波的君禾泵业股份有限公司总经理张君波乐呵呵地说：“加强对内外贸一体化发展的财政金融支持力度，特别是加大信贷支持，正是企业最期盼的！”

“因为纳税信用良好，我们不用抵押就获得75万元的信用贷款。”看着放款单，贵州玉水油茶科技发展有限公司负责人安芬激动不已。前段时间，公司新建山茶油加工厂，资金一度紧张。“多亏农业银行‘银税互动’服务帮了大忙！再加上小微企业所得税再减半、自产自销农产品免征增值税等，各种优惠加起来有30多万元。”安芬说。

中小微企业是保证产业链、供应链畅通的重要环节。财政部副部长许宏才表示，2022年将聚焦制造业高质量发展、小微企业和个体工商户等，加大组合式减税降费政策力度。央行副行长刘国强表示，2022年央行将继续落实好普惠小微贷款支持工具、支农支小再贷款两个市场化政策工具。国家税务总局副局长王道树表示，税务部门将完善政策标签体系，精准筛选符合优惠政策享受条件的纳税人缴费人，实现“点对点”“一对一”及时精准推送，确保各项税费优惠政策不折不扣落地生根。

——聚焦重点行业领域，提升政策灵活性。

“好政策帮我们渡过了难关。”唐山万浦热电有限公司财务经理晁彩霞说，“年底公司资金周转压力骤增，幸好国家及时出台了支持煤电和供热企业的缓缴税费措施，为公司办理缓缴税款235万元。”

去年第四季度，税务部门围绕促进能源电力保供，对煤电和供热企业实施“减、退、缓”税政策。全年为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元。“缓税政策精准支持制造业中小微企业等特定行业，为国内首次，对促进实体经济健康发展发挥了重要作用。”北京国家会计学院教授李旭红认为，这反映出财税政策“相机而动”的机制日益成熟，未来能更好地支持重点行业领域的市场主体纾困解难、把握机遇。

各地方、各金融机构服务市场主体的创新举措层出不穷：为促进产业链供应链稳定畅通，湖南省推出了“一链一行、一链一策”服务；工商银行面向科创型制造业企业推出技术提升贷款、知识产权贷款；交通银行利用企业收支流水大数据征信平台，在江西省落地全国首批“增信流水贷”……“金融业‘求变’意识在增强、‘应变’能力在提升，今后在服务实体部门关键领域、薄弱环节方面的创新举措将更多。”招联金融首席研究员董希淼说。

政策红利直达快享，落实落地更加高效

为了一刻不耽搁、一分也不少地把政策红利送到企业手中，相关部门不断完善机制、强化协同，提升财税金融政策效能。

——“两手”配合，促使资源配置更优。

在屋顶新增一个花园，把内院变成儿童娱乐公共空间……深圳市妇儿大厦的工地上，改造工程热火朝天地进行。“这个项目业态复杂多样，我们最终采用‘政府+社会资本’的PPP模式。”深圳市政府和社会资本合作事务中心主任黎少峰说，用财政资金带动社会投资，不仅有助于降低运维成本、提升项目质量，也能激发民间投资热情、提升市场主体活力。

“以政策性融资担保撬动银行信贷，以专项债拉动社会投资等做法，发挥了财政政策的‘杠杆’作用。”中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧认为，随着相关政策落地、相关制度规范发挥作用，2022年市场、政府“两只手”将发挥更大合力，提升市场主体获得感。

——“跨界”联动，整合政策效能更强。

在广东，人民银行广州分行联同广东省财政和工信部门，打通线上政府采购合同融资业务通道，推出“政采贷”服务；在重庆，工信部、财政部等部门联合推动的首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点扩面，创新企业最高可获财政500万元保险补贴……新的一年，财税、金融、产业等政策协调联动进一步增强，种种“搭配组合”新意迭出，处处“落地生金”惠及万千企业。

——“直达”给力，政策落地见效更快。

在浙江伟博塑业科技有限公司的车间内，新升级的塑料制品生产线有条不紊地运转。“好政策一竿子直达企业，真解渴！”公司董事长牟智豪说，去年的财政贴息资金，不到一星期就打到了公司账上，普惠型小微企业利率优惠又减少利息支付23.64万元。“这两笔钱都用在激励研发团队上，今年新产品上市，预计销售额能增长超25%！”牟智豪说。

去年，两项直达货币政策工具延期，实现普惠小微授信户数超过4400万户；常态化的财政资金直达机制发挥积极作用，相关直接惠企支出累计超6000亿元。2022年，两项直达货币政策工具接续转换，财政资金直达机制无缝衔接，惠企“直通车”汽笛长鸣、动力满满。

我国中小微企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息；我国宏观调控手段日臻成熟，财税金融手段措置裕如，将不断激发市场主体活力。我们相信，沐浴着政策春风雨露，万千企业将抽枝展叶，蓬勃生长……

《 人民日报 》（ 2022年02月24日 01 版）

(责编：胡永秋、袁勃)