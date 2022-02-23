人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月23日（春运第38天），全国预计发送旅客2628万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路1970万人次，水路36万人次，民航102万人次。全国高速公路预计流量2594.88万辆。

2022年春运进入尾声，交通运输部门坚守一线，创新举措，为群众提供便捷服务。

广东省交通运输部门紧扣“春运+防疫”两大主题，在客运站、公交站场、地铁站等主要交通场所开展“广州春运党旗红”主题党日活动。党员们协助工作人员开展进站查验、秩序维护、问询指引、购票引导、站场消毒、行李安检等便民服务。同时，全体党员主动在报到社区参与核酸检测、疫苗接种、关爱困难群体等志愿服务，切实为群众排忧解难。

兰州中川机场推出“行李免提”特色服务，全力打造旅客行李提取零等待、航空出行零负担的服务体验。旅客乘机到达机场后，如无法及时提取托运行李或忘记提取行李，可在航班起飞前4小时电话预约或至机场行李查询柜台办理免提服务。

江苏省部分交通院校内，志愿者们护航返校高峰，提供行李搬运、秩序引导等服务，有序组织测量体温、核验健康码、行程卡或48小时以内核酸检测报告等信息，实现报到流程通畅快捷。

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