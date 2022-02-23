人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2022年春运进入尾声 交通运输部门创新举措为群众提供便捷服务

2022年02月23日19:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月23日（春运第38天），全国预计发送旅客2628万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路1970万人次，水路36万人次，民航102万人次。全国高速公路预计流量2594.88万辆。

2022年春运进入尾声，交通运输部门坚守一线，创新举措，为群众提供便捷服务。

广东省交通运输部门紧扣“春运+防疫”两大主题，在客运站、公交站场、地铁站等主要交通场所开展“广州春运党旗红”主题党日活动。党员们协助工作人员开展进站查验、秩序维护、问询指引、购票引导、站场消毒、行李安检等便民服务。同时，全体党员主动在报到社区参与核酸检测、疫苗接种、关爱困难群体等志愿服务，切实为群众排忧解难。

兰州中川机场推出“行李免提”特色服务，全力打造旅客行李提取零等待、航空出行零负担的服务体验。旅客乘机到达机场后，如无法及时提取托运行李或忘记提取行李，可在航班起飞前4小时电话预约或至机场行李查询柜台办理免提服务。

江苏省部分交通院校内，志愿者们护航返校高峰，提供行李搬运、秩序引导等服务，有序组织测量体温、核验健康码、行程卡或48小时以内核酸检测报告等信息，实现报到流程通畅快捷。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年春运进入尾声 交通运输部门创新举措为群众提供便捷服务
　　人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月23日（春运第38天），全国预计发送旅客2628万人次。其中铁路预计发送旅客520万人次，公路1970万人次，水路36万人次，民航102万人次。…
市场监管总局：冬季项目残疾人运动员分级新国标实施
　　人民网北京2月23日电 （记者李楠桦）“为服务残疾人更加广泛、科学地参与冰雪运动，市场监管总局（标准委）近日批准发布了《残疾人冬季运动项目运动员分级》国家标准。”市场监管总局标准技术司副司长徐长兴在今日召开的新闻发布会上介绍，近年来，随着残疾人冬季运动的快速发展，冬残奥会的项目已扩充至6个大项、80个小项，各项目的级别设置和分级规则也有所调整。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部