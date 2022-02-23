人民网北京2月23日电 （记者李楠桦）“为服务残疾人更加广泛、科学地参与冰雪运动，市场监管总局（标准委）近日批准发布了《残疾人冬季运动项目运动员分级》国家标准。”市场监管总局标准技术司副司长徐长兴在今日召开的新闻发布会上介绍，近年来，随着残疾人冬季运动的快速发展，冬残奥会的项目已扩充至6个大项、80个小项，各项目的级别设置和分级规则也有所调整。为进一步提高标准的科学性、先进性、适用性，市场监管总局（标准委）会同民政部、中国残联，组织全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会，对1997年版的国家标准进行了修订。

徐长兴表示，残疾人体育是全民健身的重要组成部分，推动残疾人体育有利于激发残疾人对生活的信心与斗志，让残疾人更好地融入社会。然而，不同于一般体育竞技运动，残疾人参加体育比赛，需要首先对其运动能力进行评估、分析，让残疾程度相同或相近的运动员在一起比赛，从而搭建公平竞争的平台。1997年，我国就针对残疾人冬季运动项目，发布了《残疾人冬季运动项目运动员医学和功能分级标准》（GB/T 16931-1997）国家标准，为推动我国残疾人体育规范有序发展发挥了重要作用。

徐长兴指出，本次发布的《残疾人冬季运动项目运动员分级》新国标，参考了国际残奥委会冬季项目分级规则，系统提出了6个项目的运动员分级要求，具体包括残疾人高山滑雪项目、残疾人单板滑雪项目、残疾人越野滑雪项目、残疾人冬季两项项目、残疾人冰球项目、轮椅冰壶项目，涉及肢体残疾、视力残疾等不同残疾类别。新国标保障了我国残疾人冬季运动项目在2022年冬残奥会上“全面参赛”，今后也将为各省市开展残疾人冬季运动项目竞赛分级和选拔残疾人冬季运动项目运动员提供指导。

徐长兴表示，下一步，市场监管总局将采取务实举措，做好残疾人服务标准的研制与实施推广。

一是对残疾人相关国家标准给予重点支持。《2022年国家标准立项指南》将残疾人康复、残疾人就业等残疾人服务标准，作为2022年国家标准的重点支持领域。市场监管总局（标准委）将加大支持力度，加快推进标准立项审核等工作。

二是支持开展残疾人服务标准化试点示范。近年来，已经支持上海市浦东新区、江苏省南京市开展了重度残疾人养护、残疾人托养等方面的标准化试点建设工作，初步积累了一些经验。接下来，将继续利用国家级服务业标准化试点、国家基本公共服务标准化试点等机制，帮助更多的残疾人服务机构掌握标准化理念方法，通过标准提升管理和服务水平；同时，支持那些标准化工作成效明显、示范带动作用突出的试点项目，创建国家级服务业标准化示范，打造一批标准化标杆。

三是积极推动残疾人领域标准化国际交流合作。一方面，针对残疾人康复器具领域，将继续加大采用国际标准的力度，构建与国际标准兼容的标准体系，支持相关单位参与国际标准研制，分享中国经验，贡献中国智慧。另一方面，本着互利共赢的合作精神，继续推进与共建“一带一路”国家，与东北亚、欧盟等区域，在残疾人标准化领域的双多边合作，增进标准化交流互鉴，凝聚标准化合作共识。

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