人民网记者 许维娜

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，房地产行业将面临怎样的形势？如何引领城市建设转型升级？企业如何助推我国住房和城乡建设事业高质量发展？均为社会关注的热点问题。

日前，金茂青岛总经理赵伟接受人民网记者专访，以青岛城市为例，从行业、城市、人居等多维视角分享当前人居需求迭代的看法，并探讨转型下的房企多元化发展新趋势，为推动高质量发展建言献策。

以下是访谈实录：

人民网记者：在“房住不炒”政策不变的基调下，“分化明显”“前热后冷”，这是业内对于2021年楼市的概括。您如何看待房地产未来几年发展？您对房地产行业有哪些洞察？

赵伟：房地产市场出现分化，只是一时的阵痛和盘整。我认为，保障房地产高质量发展，既是观大势，也是谋全局。房地产市场的健康底色是不变的，是在盘旋式地走一条健康向上的道路。同样，青岛地区也是如此，面临着调整压力，但上行的大趋势不变，我对于后续发展充满信心。

人民网记者：从企业视角来看，您如何看待企业与城市、与在地政府之间的关系？或者说，企业与政府如何有效联动以实现共赢？

赵伟：企业与城市最好的关系就是优势互补，共赢发展。城市的战略布局为企业未来发展指明了方向，而企业作为“城市合伙人”，就需要依托自己的专业知识、资源整合能力，来处理政府与市场的协同关系，为城市打造新的机能，同时引领未来的发展方向。

中国金茂深耕青岛十多年，战略布局可以说与青岛城市发展同频共振。我认为，这是时间、空间、内涵等多个层面的长期主义，是为城市发展不断赋能的过程。如今，城市运营赋能有了丰富的内涵并且不断进阶，比如：2021年末，西海岸·创新科技城项目，联合当地教育局，引入西海岸新区第二实验小学西校区项目，对于新区优化教育资源配置和义务教育学校规划布局，促进教育均衡发展，提升西部城区公共配套建设具有重要意义。

人民网记者：若要实现企业成长与城市发展同频共振，企业应如何在城市发展中把握机遇？

赵伟：现在很多企业开始向“城市运营”转型，事实上，中国金茂于2015年就提出“城市运营商”战略。可以说，随着中国城镇化和社会经济发展，我们的城市运营战略也持续迭代演进，已形成了自己独特的“城、人、产”运营模式，即通过物理属性“城”的打造，让越来越多的“人”能聚集，同时依托城里面的配套“产业”，搞活整个城市的发展。

比如中欧国际城项目择址青岛高新区，引入东方伊甸园、北京第二实验小学青岛分校等多元化城市资源，打造出一个产城融合的大城。目前，已有超过5万名业主，城、人、产相辅相成，形成相互促进的良性循环，为整个青岛高新区的发展助力。

人民网记者：当前，人们对“居住”的定义有了新思考。长期主义已成为行业共识，而品质则是立足之本。您是如何理解品质人居这个概念？

赵伟：房子不仅仅是一个居住的空间，更是一种高品质的生活方式。当前，我国住房消费正从“有房住”向“住好房”转变，这也为公司的升级指明了方向，那就是继续走“品质城市引领者”的道路。品质的价值在于，以针对性的标杆产品，满足每个居住者对幸福生活的追求与向往。

我认为，品质理念这不是一句单纯的口号，而是需要实实在在践行在建设之中的。比如，为提升业主的居住体验，我们在车库、园林造景、园区设施等方面进行加配；为保证工程质量，我们会组织“铁锤行动”，不合格就直接砸掉重来；此外，我们还将社区红线扩展到业主视线，对小区围墙外的草坪、苗木进行补种、提升。

人民网记者：除了高质量发展，双碳也是去年最火热的关键词之一。青岛是第一个国家低碳试点城市、全国首个绿色城市建设发展试点，您认为在双碳战略下企业有哪些机会点和转型方向？

赵伟：青岛获批全国首个绿色城市建设发展试点，这说明，国家从更高层面上对青岛的城市发展提出了新目标和新任务，同时也意味着，青岛将拥有更多“先发优势”。因此，向绿色低碳转型，助力碳中和实现，是每个企业应该明确的方向和目标。

其实，早在2011年，集团就已经将绿色写入发展战略之中，经过多年发展，以生态城市、生态建筑、零碳运营三大战略为纲，不断探索绿色发展的可能性。

事实上，金茂青岛也一直践行碳中和理念，金茂中欧科创园试运营期间、东方伊甸园核心区建造阶段都实现了碳中和，除此之外，我们还联合政企开发青岛市全民碳普惠平台，倡导低碳消费、低碳出行、低碳生活等理念，为共建低碳青岛助力。

(责编：王连香、吕骞)