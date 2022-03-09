人民网北京3月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点，增幅总体稳定。2021年以来，我国疫情防控得力、经济稳步恢复、宏观政策有效等因素共同推动宏观杠杆率回到基本稳定的轨道，为加大政策跨周期调节力度、进一步加强对实体经济的支持创造了空间。

宏观杠杆率是一国总债务与国内生产总值（GDP）之比。2017年以来我国宏观杠杆率增幅稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济支持创造了空间。

人民银行发文指出，我国宏观杠杆率回到基本稳定轨道有两方面原因：一方面，疫情防控取得明显成效、国民经济持续恢复是宏观杠杆率企稳的关键所在。名义GDP是宏观杠杆率计算的分母，其增长快慢对于杠杆率变化有重要影响。

另一方面，宏观政策有力、有度、有效，以可控的债务增量稳住了经济基本盘。一是政策有力。2020年共推出9万多亿元货币支持措施，引导金融体系向实体经济让利1.5万亿元。同时财政政策更加积极有为，出台规模性纾困措施对冲疫情影响。宏观政策协调配合得当，形成合力做好“六稳”、“六保”工作，稳住了经济大盘。

二是政策有度。货币政策保持了前瞻性、连续性、稳定性，加大跨周期调节力度，继续为经济稳步恢复保航护驾。得益于此，我国非金融部门债务增长相对稳健、可控，2021年总债务同比增长9.7%，增速比上年末低2.7个百分点，处于历史较低水平，比2009-2019年总债务增速平均值低约7.3个百分点。

三是政策有效。货币政策始终聚焦服务实体经济，保持货币信贷平稳增长，注重提高精准性、直达性，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。此外，近年来金融风险攻坚战遏制了脱实向虚、盲目扩张的势头，金融改革稳步推进，金融服务增效提质。这些措施共同提升了金融服务实体经济的效率，有助于疫情以来我国以相对较少的新增债务支持经济较快恢复增长。

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