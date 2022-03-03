张佳星

3月2日，科技日报记者从权威部门获悉，2021年《政府工作报告》22项量化指标任务悉数完成。这些指标不仅关乎国内生产总值（GDP）、财政赤字、地方债等宏观层面，也涵盖了老百姓的吃、住、行、医等方方面面。

从宏观经济层面来看，我国2021年国内生产总值增长6%以上的目标圆满完成，达到了8.1%的增长，经济规模超过114万亿元，稳居世界第二大经济体。

2021年我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，明显低于2021年《政府工作报告》中“居民消费价格涨幅3%左右”的目标。有专家分析，居民消费领域商品和服务供应充足，是CPI保持平稳运行的坚实基础。国务院研究室党组成员孙国君在去年两会期间曾表示，CPI中的食品价格权重较高，我国粮食生产连年丰收供应就越有保障，生猪产能已得到基本恢复，政府有信心把CPI控制在相对较低的水平。

在科研投入方面，2021年中央本级基础研究支出增长15.3%，完成了增长10.6%的任务要求。同时，为鼓励企业加大研发投入，相关部门将企业研发费用加计扣除75%的政策执行期限延长至2023年12月31日，并将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%。据统计，相关政策2021年前三季度共减免税收3333亿元。

在稳就业保就业方面，2021年全国城镇新增就业1269万人，比上年增加83万人，完成全年目标任务的115%。全国高职院校扩招139.41万人，连同2020年扩招总数为296万余人，完成量化指标任务。

在老百姓的吃、住、行、医等方面，我国粮食总产量连续7年保持在1.3万亿斤以上，2021年达到13657亿斤；2021年我国新开工改造城镇老旧小区5.56万个，完成全年目标任务的105%；北方地区清洁取暖面积达到156亿平方米，清洁取暖率73.6%，完成70%的目标；航空公司应缴纳民航发展基金的征收标准降低20%；我国居民医保和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别再增加30元和5元；2804个县实现拥有一家以上普通门诊费用跨省联网定点医疗机构的目标。

为帮助市场主体恢复元气、增强活力，2021年《政府工作报告》中明确“将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元”，并进一步给予所得税的优惠政策。据统计，相关政策2021年全年新增减税1097.99亿元。与此同时，5家大型商业银行普惠型小微企业贷款余额5.52万亿元，实现增幅41.4%；中小企业宽带和专线平均资费下降33.4%和14.8%。

（科技日报北京3月2日电）

(责编：王震、陈键)