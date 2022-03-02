人民网北京3月2日电 （记者罗知之）今天，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布了《中国银行家调查报告（2021）》（以下简称《报告》），这是中国银行业协会联合普华永道连续第13年共同发布同主题报告。《报告》认为，尽管新冠肺炎疫情仍然在全球范围内持续，国内外环境日趋复杂，银行家普遍预期未来经济增长将维持稳定态势。中国银行业服务经济社会发展能力稳步提升，关键领域改革持续深化，防范化解金融风险取得明显成效。银行家对未来五年银行业整体营业收入与利润增速保持乐观预期。

中国银行业协会党委书记邢炜表示，2022年中国银行业将持续提升金融服务实体经济质效，着力推动经济社会高质量发展。“面对三重压力，银行业应按照稳字当头、稳中求进的要求，全力支持稳定宏观经济大盘。加大对重点领域和重大项目的融资支持，围绕‘十四五’规划的重点项目，合理增加融资供给，支持适度超前开展基础设施投资。加大对绿色金融的资源配置，围绕有序推进碳达峰碳中和，创新绿色金融产品服务，支持绿色低碳循环经济发展。加大对普惠领域的资源配置，在推动普惠金融增量扩面降价的同时，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，提升金融服务的乡村振兴质效。”

“银行家群体对中国宏观经济前景是乐观的，主要原因就是疫情防控得力，加上宏观调控政策及时出台。对信贷支持实体经济方面，64.4%的银行家认为加强对中小微企业的专项贷款支持，对支持实体经济的效果最好。63.9%的银行家认为对防疫企业实行定向的信贷支持，对防控发挥了极其重要的作用。从未来看，79.2%的银行家认为新冠肺炎疫情防控是决定各国未来经济发展的主要因素，目前这个情况证明了这一点。”中国银行业协会首席经济学家巴曙松说。

巴曙松在点评调查报告时说，银行家对2021年央行货币政策的效果评价较高，特别是稳健有效的宏观经济政策，在应对疫情冲击和促进经济恢复方面发挥着不可替代的作用，“2021年我们看到宏观经济政策的实施效果得到了银行家的积极认可，对货币政策的评价极高，货币政策的灵活精准、合理适度。金融支持实体经济和制造业发展这种举措得到了广泛关注。73.9%的银行家重视构建金融有效支持实体经济的体制机制。制造业离不开金融业的大力支持，约56%的银行家认为产业链金融产品和服务对于制造业的发展非常关键。”

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