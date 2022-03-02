人民网北京3月2日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，3月2日，“中国科学院科技支撑碳达峰碳中和战略行动计划”（以下简称“行动计划”）正式公布，部署了科技战略研究、基础前沿交叉创新、关键核心技术突破等八大行动，以及具体实施的18项重点任务。

据了解，“行动计划”旨在以解决关键核心科技问题为抓手，促进构建绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳、安全高效的能源体系，推动能源革命，推进产业优化升级，加快绿色低碳科技革命，积极支撑我国参与和引领全球气候治理，为国家实现碳达峰碳中和战略目标提供强有力的科技支撑。

“行动计划”系统布局了科技战略研究、基础前沿交叉创新、关键核心技术突破、新技术综合示范、人才支持培育、国际合作支撑、创新体系能力提升、双碳科普等八大行动。面向双碳战略重大科技需求，以科技创新为核心任务，在能源、碳汇等领域从基础研究、关键核心技术突破到综合示范全链条布局，同时围绕科技创新任务，在人才队伍建设、国际合作、平台条件和科普与传播等方面全方位支撑保障，具体实施“双碳科技发展路线图”“碳汇科学原理与方法”“化石能源高效清洁利用技术”“储能与多能融合技术”“固碳增汇技术”等18项重点任务。

“行动计划”明确了近期、中期、远期不同阶段发展目标：到2025年，突破若干支撑碳达峰的关键技术，促进经济社会低碳绿色转型，探索支撑碳中和目标的颠覆性、变革性技术。明确碳汇机理，形成碳源汇监测、核算的科学方案，为国家相关决策提供科学依据；突破化石能源、可再生能源、核能、碳汇等关键技术；推进重点行业低碳技术综合示范，支撑产业绿色转型发展。

到2030年，支撑碳达峰的关键技术达到国际先进水平，有力支撑碳达峰目标实现；支撑碳中和的科学原理和关键技术取得重大突破，为碳中和目标提供科技储备和解决方案。提出并验证一批原创性新原理和颠覆性技术；构建以新能源为重点的多能融合技术体系和生态系统增汇技术体系；形成重点行业低碳转型发展系统解决方案，为碳中和示范区提供系统性技术支撑。

到2060年，突破一批原创性、颠覆性技术并实现应用，有力支撑碳中和目标实现。为构建绿色低碳、循环发展的经济体系和清洁低碳、安全高效的能源体系，实现碳中和战略目标提供科学基础、关键技术和系统解决方案，碳减排和固碳增汇等技术达到国际领先水平。

据悉，中科院前期已在“双碳”领域部署实施了“能源化学转化的本质与调控”“变革性洁净能源关键技术与示范”“钍基熔盐堆核能系统”“应对气候变化的碳收支认证及相关问题”“美丽中国生态文明建设科技工程”“地球大数据科学工程”等一批战略性先导科技专项，在能源转化基础理论、化石能源和可再生能源关键技术、先进核能系统、全球气候变化、污染防控与综合治理等方面取得了一批原创性重大成果。2021年10月，中科院又专门部署了“煤炭清洁燃烧与低碳利用”先导专项，旨在通过突破燃煤发电灵活调峰等关键技术，保障我国能源和产业链安全，支撑能源强国战略。同时，中科院学部充分发挥智库作用，于2020年底启动了由丁仲礼、张涛和高鸿钧三位院士牵头，全国百余位院士参加的“碳中和”重大咨询项目，从能源、固碳、政策三方面设立九个专题开展咨询研究，明确“发电端”“消费端”“固碳端”三端发力的技术研发体系，进行“控碳-减碳-低碳-中和”的碳中和发展路线图等研究工作。

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