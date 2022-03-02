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周云杰代表：以工业互联网赋能城市数字经济高质量发展

人民网 记者王仁宏
2022年03月02日18:15 | 来源：人民网
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“城市数字化转型的重点和关键是经济数字化，工业互联网已成为城市数字经济发展的‘新引擎’。” 在2022年全国两会召开之际，全国人大代表，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰向记者介绍了今年准备的议案建议。

据悉，周云杰已连续9年向全国两会提交议案建议，共计34份，涉及智慧物流、跨境电商、工业互联网等多个领域。

全国人大代表，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰。 受访者供图

周云杰表示，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，不断做强做优做大数字经济，这是构建新发展格局、建设现代化经济体系以及构筑国家竞争新优势的重要战略选择。在对城市赋能方面，工业互联网能够推进城市经济数字化，对城市数字化和数字经济发展至关重要。

“智慧城市是数字经济的重要载体，城市数字化包括经济、治理、生活三大领域，其中经济数字化是基础和驱动力，能够为治理数字化和生活数字化赢得时间、空间和经济基础。”

对此，周云杰建议，以工业互联网赋能城市数字经济高质量发展。

一是支持全国重点省市先行先试，以工业互联网构筑“数字经济”产业底座，将工业互联网作为串联区域经济转型升级的主脉络。

二是加大财政支持力度，鼓励有条件的地市，打造城市级工业互联网综合服务平台，为企业提供“一键在线全覆盖”的全生命周期服务。

三是引导产业链龙头企业与工业互联网平台企业共建垂直行业平台；推动产业园区、经济开发区企业规模化开展数字化升级，提升区域制造资源共享和协同水平。 

(责编：王仁宏、高雷)

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