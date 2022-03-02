人民网记者 任妍

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。

全国政协常委、中国税务学会副会长 张连起 （受访者供图）

全国政协常委、资深经济专家、会计审计专家、中国税务学会副会长……张连起有很多身份。但对他来说，作为全国政协委员，履职尽责积极为社会发展建言献策，则是他最看重的使命。

多年来，张连起通过各种方式建言资政，迄今共提交提案60多件，报送建议150次，其中关于“十四五”时期提高制造业比重、实施产业基础再造工程等提案及建议，得到重视和采纳；在委员履职平台提交疫情防控、提振经济等建言20多次，其中推进中小微企业减税降费等多项建议上报中央有关部门；在中央有关部门相关座谈会上，就疫情防控、补短板强弱项有关问题提出意见建议并报送到中央批阅……在建言献策这条路上，他始终做到“零缺席”，保持“电满格”状态。

“我一直秉持这样的履职信条：不做喜鹊，不做乌鸦，只做啄木鸟。”张连起表示。

回忆起过去一年的履职经历，张连起坦言，自己的2021年，是按下“快进键”，跑出“加速度”的一年。这一年的履职工作，重点围绕统筹疫情防控和经济发展、统筹发展和安全、推动制造业高质量发展、加强数字安全治理、优化税制结构等党和国家的中心工作。

“参会发言步履不停，对外发声凝聚力量”，这是张连起日常工作的真实写照。本着强烈的家国情怀，张连起全身心、全方位地投入到参政议政当中，运用自己的专业优势，坚守“为党分忧、为国履职、为民尽责”的责任信条，“敢担当、善担当、会担当”，全天候地践行了“责任委员”的使命担当。

2021年，张连起与其他19名委员一起，获得了首届“全国政协委员优秀履职奖”。这一年，他参加了全国政协专家协商会、征求意见座谈会和线下读书等相关活动，两次赴江西、贵州、山东、安徽等地，提建议、谋对策、增共识。他不仅提交相关提案、反映社情民意，还利用座谈会、接受采访、社会服务等方式，主动对外发声，传播制度自信的好声音。

记者了解到，2021年，张连起提交提案8件，包括《关于促进科技创新、优化股权转让所得税的提案》《关于设立成人节、举行成人宣誓的提案》等；反映社情民意信息5件，通过中央有关部门渠道报送建议12件，包括《关于防范化解地方政府隐性债务风险的建议》《关于加强数据安全管理 尽快完善国家数字治理能力的建议》《关于尽力避免 “拉闸限电”、守住民生底线的建议》等建议。

“好的提案，需要在一线调研中获得关键抓手。当好全国政协委员，就要做一名合格的‘调研员’，坚持‘不调研不提案’的精神，以‘解剖麻雀’的专业精神支撑建言高质量。”张连起说，没有调查，就没有发言权，深入基层开展调研十分重要。

一件好提案的标准是什么？张连起认为，一是聚焦党和国家中心工作。当前要围绕全面推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧扣乡村振兴等国家战略，以及中央经济工作会议安排的重点任务，确定提案主题。二是知情明政，深入调研。要在调研中深挖选题的情况、成因、对策，力避走马观花、隔靴搔痒。三是定位清晰，体现优势。政协委员要标定自身提案建言的坐标，既考虑代表本领域、本界别人士的意愿特色，又充分发挥自身的研究优势。四是精心打磨文字。切忌模棱两可，切忌穿靴戴帽，切忌表达干瘪，切实体现“精准题材、深透调研、凝练文字、独到见解、可行建议”。

在张连起看来，全国政协委员身份不是一个角色，更多的是一份责任、使命、担当。如何将其落到实处？张连起表示，将围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断提高建言资政和凝聚共识的能力与水平。坚持学习，深入基层，坚持为国履职、为民尽责的情怀，知责于心、担责于身、履责于行，奋发勇毅前行，争取更大光荣。

(责编：杨虞波罗、高雷)