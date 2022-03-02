人民网北京3月2日电 （记者罗知之）“人民银行和银保监会征求了十几个部门的意见，将于最近出台一个文件，做好对‘新市民’的服务工作。”银保监会主席郭树清在今日召开的国务院新闻办新闻发布会上表示，所谓“新市民”，就是已在城镇居住但还没有户口的，或者刚拿到户口不足两年、三年的市民。

郭树清介绍，“新市民”人口数量大概有3亿多，都面临安居乐业、就业创业、租房买房、孩子上学、老人养老等实实在在的需求。经过调查，这些人离开农村以后，没有确定的工作岗位，有的是个体工商户，有的是农民工。市场机构统计显示，农民工在一个单位或一个岗位工作大概半年时间。当农民工到银行申请贷款，银行会要求出示单位的收入证明，对农民工而言显然是比较困难。此外还有孩子就学问题，也是困扰这部分人群的问题。

“针对这种情况，我们想专门出台一个文件，向银行保险机构提出建议，对这些‘新市民’给予服务，其实这也是广义‘三农’服务的一部分。小微企业、乡村振兴、科技创新、绿色发展，这些环节都需要金融继续给予大力支持。当然，总体上遵循市场化、商业化的原则。”郭树清说。

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