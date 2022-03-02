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农业农村部：2022年度国家救灾备荒储备种子5000万公斤

2022年03月02日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年全国春夏播作物种子供应总体充足，2022年度国家救灾备荒储备种子5000万公斤，可满足全年农业生产救灾和市场调剂用种需求。

据农业农村部最新调度，今年大豆油料种子能够满足扩种需求，品种结构、区域结构各有特点，价格总体水平比上年略有上涨。目前，随着春耕生产由南向北陆续展开，种子市场逐步启动升温，销售进度开始加快。

全国农技中心种情监测显示，主要粮棉作物种子供应充足，2022年全国常规稻和杂交水稻、玉米、棉花种子和马铃薯种薯供应量均明显超过需求量，供求关系偏松。大豆商品种子供应总量比上年增长13%，按照常年用种量测算，加上农民自留种，总体上能满足扩种大豆和推广大豆玉米带状复合种植用种需求。

农业农村部相关负责人表示，常年需从外地调种及今年推广带状复合种植面积较大的个别县区，正通过区域间、品种间调剂解决可能出现的种子供应偏紧问题。

当前，全国种子市场总体平稳，价格有升有降。据相关负责人介绍，常规稻、玉米、大豆种子和马铃薯种薯价格比上年有不同程度上涨，常规棉种子价格持平，杂交早稻、杂交中稻种子价格明显下降。

“目前，农业农村部正采取针对性措施，通过密切跟踪种子市场走势、加强供种调剂、加强种子质量抽查执法等方式，保障种子市场的规范运行。”该负责人表示。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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