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人民银行向中央财政上缴结存利润 总额超1万亿元

2022年03月09日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京3月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为增强可用财力，今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

据介绍，人民银行结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益，不会增加税收或经济主体负担，也不是财政赤字。人民银行依法向中央财政上缴结存利润，不会造成财政向央行透支。结存利润按月均衡上缴，人民银行资产负债表规模保持稳定，体现了货币政策与财政政策的协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

(责编：罗知之、吕骞)

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