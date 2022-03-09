人民网北京3月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年2月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨11.2%，环比上涨0.4%。1—2月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.9%，工业生产者购进价格上涨11.6%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，2月份，受原油、有色金属等国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比涨幅回落。

图片来源：国家统计局官网

从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.5%。其中，生产资料价格由下降0.2%转为上涨0.7%，生活资料价格由持平转为上涨0.1%。国际原油价格大幅上涨，带动国内石油相关行业价格上行，其中石油开采价格上涨13.5%，精炼石油产品制造价格上涨6.5%，有机化学原料制造价格上涨2.9%。受国际因素影响，国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.0%。煤炭价格继续回落，煤炭开采和洗选业、煤炭加工价格均下降2.4%。另外，电力热力生产和供应业价格上涨0.9%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.7%；非金属矿物制品业价格下降1.0%。

从同比看，PPI上涨8.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，生产资料价格上涨11.4%，涨幅回落0.4个百分点，生活资料价格上涨0.9%，涨幅扩大0.1个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有36个，与上月相同。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨45.4%，回落5.9个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨19.7%，回落1.3个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业上涨12.9%，回落1.8个百分点；化学纤维制造业上涨11.4%，回落2.7个百分点。价格涨幅扩大的有：石油和天然气开采业上涨41.9%，扩大3.7个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨30.2%，扩大0.1个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨20.4%，扩大0.6个百分点；电力热力生产和供应业上涨8.5%，扩大0.8个百分点。

据测算，在2月份8.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为8.4个百分点，新涨价影响约为0.4个百分点。

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