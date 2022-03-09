制图：杨曦

人民网北京3月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年2月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%，环比上涨0.6%。1至2月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。

“2月份，受春节因素和国际能源价格波动等共同影响，CPI环比涨幅略有扩大，同比涨幅总体平稳。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

图片来源：国家统计局官网

从环比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨1.4%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.26个百分点。食品中，受春节因素影响，鲜菜、水产品和鲜果价格分别上涨6.0%、4.8%和3.0%，鸡肉、鸭肉、牛肉和羊肉价格涨幅在0.3%—1.4%之间；猪肉和鸡蛋供应充足，价格分别下降4.6%和3.7%。非食品价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，影响CPI上涨约0.34个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月持平转为上涨0.8%，主要是能源价格上涨带动，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨6.2%、6.7%和1.3%。服务价格由上月上涨0.3%转为持平。其中，就地过年带动文娱消费及近郊游热度升高，电影及演出票价格上涨9.3%，民宿等其他住宿价格上涨2.2%；节后务工人员陆续返城，服务供给有所增加，家政服务和母婴护理服务价格分别下降6.8%和1.9%。

从同比看，CPI上涨0.9%，涨幅与上月相同。其中，食品价格下降3.9%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI下降约0.76个百分点。食品中，猪肉价格下降42.5%，降幅比上月扩大0.9个百分点；鲜果、食用植物油和水产品价格分别上涨6.6%、6.4%和4.9%，涨幅均有回落。非食品价格上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.68个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨3.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨23.9%和26.3%，涨幅比上月均有扩大。服务价格上涨1.2%，涨幅回落0.5个百分点，其中飞机票和旅游价格分别上涨18.0%和4.5%，涨幅比上月均有回落；教育服务和医疗服务价格分别上涨2.7%和0.9%，涨幅均与上月相同。

据测算，在2月份0.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

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