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2022年全国两会特辑

《财米油盐》|“双减”，如何减量不减质？

申佳平
2022年03月07日19:56 | 来源：人民网
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“双减”以来，义务教育阶段的校内外生态发生深刻改变。从“功利化”的一味加压，到全面规范校外培训，孩子们的学业压力少了、运动时间多了；家长们的“鸡娃”压力小了，亲子时间多了。

但不可否认，很多家长的焦虑依然存在，觉得“不让上补习班，那必须自己给孩子‘开小灶’”，更有一些机构把“家教”伪装成“家政保姆”，让人哭笑不得。还有一些家长们抓住了非学科类培训机构这根救命稻草，直接换个方式“鸡娃”。虽说“可怜天下父母心”，但这种“上有政策下有对策”的“战术鸡娃”，确实违背了“双减”初衷。

“双减”，不是独角戏。要让家长放下焦虑，老师不添负担，学生在校内“吃够”“吃好”，还得完善政策配套。

政府工作报告提出，“推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化”，“全面落实义务教育教师工资待遇，加强乡村教师定向培养、在职培训与待遇保障”，同时“继续做好义务教育阶段减负工作”“加强县域普通高中建设”。

“家长有一些焦虑是正常的，但其实每一个孩子都不一样，想用同样的成长路径和同样的人生方向去要求孩子们，这本身就是不符合教育规律的。”全国人大代表、重庆谢家湾学校校长刘希娅向人民网《财米油盐》表示。

“我们看到，围绕立德树人根本任务，推进义务教育阶段的优质均衡发展和城乡一体化发展，我们也看到要加强县域高中的发展，改善职业教育，当然还有要积极推进义务教育阶段减负工作。”刘希娅认为，在今年的政府工作报告里，家长们担心的教育均衡、升学考试、职业教育等问题，都有了很好的回应。

2022年全国两会特辑

之一：《财米油盐》|你的“养老焦虑”，政府工作报告这样回应

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、章斐然)

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