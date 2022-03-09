洪杰代表：完善“双碳”相关制度标准 加快建材行业绿色低碳转型

【编者按】今年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。进入2022年，处于市场一线的众多企业如何在“稳字当头、稳中求进”的基调上乘势而上、奋勇前进？今年两会，来自产业前沿的代表委员纷纷围绕经济民生话题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·建功新时代”系列。

全国人大代表、三棵树董事长兼总裁洪杰。受访者供图

今年的政府工作报告中提出，有序推进“双碳”工作，落实碳达峰行动方案。其中重点强调了，推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳。在新的一年继续加强生态环境保护，促进可持续发展。巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。

全国人大代表、三棵树董事长兼总裁洪杰表示：“作为民营企业家，我们办企业要紧跟国家的战略、时代的步伐，积极主动服务‘双碳’、绿色创新的国家战略，为人们创造美好生活，把握住机遇才能实现企业的长足发展。”

建材行业加快绿色低碳转型

全世界约为20%碳排放都来自建筑及其相关行业，所以做好建材行业的减碳已成为我国实现“碳达峰、碳中和”目标的关键一环，对全社会实现高质量发展具有重要意义。国家“双碳”战略背景下，绿色低碳节能已成为家居建材行业的新风向，行业面临的转型发展任务十分艰巨。建材行业要加快绿色低碳转型，进一步向新能源、新材料产业支撑行业转型，清洁能源、绿色能源使用比例提升。

洪杰建议从以下几个方面践行，一是以被动房这种节能建筑为方向，通过更加科学的结构设计和利用更节能的建材产品，最大限度减少未来建筑的能源消耗。

二是建材企业根据上述要求，加大研发投入，开发更多低碳保温节能产品，不断迭代高碳产品，并引领上下游产业链绿色化、低碳化。

三是建材工厂向低碳工厂转变，通过工艺改进，用更低能耗设备和工艺生产产品；并参与屋顶光伏改造，用更多的绿能来生产。

完善“双碳”相关制度标准

自2020年国家提出“双碳”目标以来，我国在“双碳”目标顶层设计、全国碳交易市场建设、全社会碳减排理念传播等方面取得了积极进展。我国的环保产业也将从过去的“治污”为主，进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段。

2021年，中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》，提出建立健全碳达峰、碳中和标准。近日，国家碳达峰碳中和标准化总体组已在北京成立，加强制度建设，充分发挥标准化技术组织、研究机构、行业协会、重点企业等各相关方的作用，形成工作合力。可见“双碳”标准建立工作正在有序推进。

洪杰表示，完善建立“双碳”相关制度标准，是推动达成“双碳”目标最为首要的基础。需要有衡量的准绳，让降碳目标更加量化具体。在规范性下逐步落实，避免一刀切、运动式降碳带来的风险以及清洁能源项目的无序发展。

洪杰建议，企业大力发展绿色研发的同时，要带动上下游企业共同参与绿色创新、绿色生产，共同构建“双碳”标准，让全产业链绿起来。以实际行动为国家“双碳”目标贡献力量。

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